​Hükümetin sosyal destek ödemeleriyle övünmesini eleştiren Sarıca, güncellenen rakamların hayatın gerçeklerinden kopuk olduğunu belirtti.

Yeni maaş düzenlemelerini kalem kalem açıklayan Sarıca, şu verileri paylaştı:

​%70 Engelli Aylığı: 6.450 TL'den 7.650 TL'ye,

​Engelli Yakını Aylığı: 4.302 TL'den 5.103 TL'ye,

​65 Yaş Aylığı: 5.390 TL'den 6.390 TL'ye,

​Dul ve Yetim Aylığı: 8.440 TL'den 9.068 TL'ye yükseltildi.

​Sarıca, "Soruyoruz; hangi emekli, hangi engelli bu parayla kirasını, mutfağını, ilacını karşılayabilir? Bu rakamlarla hangi insan onurlu bir hayat sürebilir?" diyerek tepki gösterdi.

​SERVET DAĞILIMINDAKİ UÇURUMA DİKKAT ÇEKTİ

​Türkiye’deki gelir adaletsizliğinin korkunç boyutlara ulaştığını vurgulayan Sarıca, servetin küçük bir azınlığın elinde toplandığını ifade etti. "Bu tablo tesadüf değil, bilinçli bir tercihtir" diyen Sarıca, şu çarpıcı istatistikleri paylaştı:

​"Türkiye’de toplam servetin yaklaşık yüzde 40’ı nüfusun yalnızca yüzde 1’inin elindedir. Buna karşılık nüfusun yüzde 50’si, toplam servetin sadece yüzde 4’üne sahiptir. Bu, fakirden alıp zengine veren bir düzenin fotoğrafıdır."

​"YOKSULLUĞU YÖNETMEK DEĞİL, BİTİRMEK GEREKİR"

​İktidarın sosyal yardımları bir lütuf gibi sunmasını eleştiren Hüseyin Sarıca, asıl hedefin adil gelir dağılımı olması gerektiğini söyledi.

İnsanca yaşamın bir hak olduğunu hatırlatan Sarıca, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

​"Biz buradan açıkça ifade ediyoruz: Yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu bitirmek gerekir. Sosyal yardımlarla övünmek değil, adil gelir dağılımını sağlamak gerekir. Bu düzen değişmelidir. Emekli açlığa, engelli yoksulluğa, yaşlı çaresizliğe mahkûm edilemez. Türkiye, bir avuç zenginin değil, 85 milyonun ülkesi olmak zorundadır."