Alanya’nın Dinek Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 2-3 aydır elektrik sorunlarıyla mücadele ediyor. Elektriğin düşük voltajla geldiğini, bu nedenle bir evin yandığını ve birçok elektrikli cihazın zarar gördüğünü ifade eden mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Yeterli hizmet alamamalarına rağmen yüksek faturalar ödediklerini vurgulayan vatandaşlar, mahalledeki elektrik hatlarının yer altına alınmasını talep ederek, “CK Akdeniz bu sorunu çözsün. Biz perişan durumdayız. Mahallemiz öksüz gibi. Yetkililerden ilgilenmelerini istiyoruz. Yüksek fatura ödüyoruz ama hizmet alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ELEKTRİKTEN KAYNAKLI BİR EV YANDI’

Alanya’nın Dinek Mahallesi Muhtarı Murat Demir, “Mahallemizde elektrik voltajları çok düşük. Düşük olduğu için tüm cihazlarımız arızalanıyor. Mahallemizdeki elektrik kablolarının yer altına alınması için mücadele ediyoruz. Direklerdeki elektrik tellerinin kaldırılmasını istiyoruz. Elektrik faturalarımız çok yüksek geliyor. 4 bin 600 lira fatura gelmiş. Bunu kiracı vatandaş nasıl karşılayacak? Mahalle olarak yetkililere sesleniyoruz. Buradaki elektrik sorununun acilen çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Elektrikten kaynaklı bir ev yandı. İnsanlar elektrik sorunuyla mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.

‘EZAN SESİ DUYULMUYOR’

Elektrik sorununa acil çözüm isteyen Mehmet Erdoğmuş, “Mahallemizde elektrik düşük voltajla geliyor. Bir çare bulunması gerekiyor. Caminin içerisi ısınmıyor. Camiden okunan ezanın sesi duyulmuyor. Yetkililerden acil yardım bekliyoruz” diye konuştu.

‘ELEKTRİKLİ CİHAZLAR YANDI’

Nuri Demir, “Apartmanlarda lambalar yanmıyor. Kiracıların elektrikli cihazları yandı. Bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını rica ediyorum. Vatandaşlar mağdur oluyor. Bu durum 2-3 aydır yaşanıyor. Ampuller yanmıyor diye hepsini değiştirmiştim, meğerse sorun elektrikteymiş. Bilgisayarlar, buzdolapları ve diğer malzemelerimiz yandı. CK Akdeniz’den acil çözüm bekliyoruz” dedi.

‘CK AKDENİZ BU SORUNU ÇÖZSÜN’

Mahallede sık sık elektriklerin kesildiğini ifade eden Halil Sezer, “Bu durumdan çok şikayetçiyiz. Doğru düzgün kullanamadığım elektriğe 2 bin 900 lira fatura ödedim. Bu şekilde olmaz. CK Akdeniz bu sorunu çözsün. Biz perişan durumdayız” dedi.

‘YÜKSEK FATURA ÖDÜYORUZ AMA HİZMET ALAMIYORUZ’

Ahmet Demir, “Dinek Mahallesi’nde oturuyoruz. Burada elektrik voltajları çok düşük. Evdeki lambalar yanmıyor. Balkonumun önünden yüksek gerilim hattı geçiyor ve bu bizim için tehlikeli oluyor. Mahallemiz şehre en yakın mahallelerden biri ama mahallemiz öksüz gibi. Yetkililerden ilgilenmelerini talep ediyoruz. Yüksek fatura ödüyoruz ama hizmet alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“YANAN CİHAZLARA MI PARA ÖDEYELİM, KİRAYA MI?”

Ercan Çimen, “Ben kiracıyım. Yüksek voltaj gelmesi sonucu cihazlarımız yandı. Ben durumu muhtara söyledim. CK Akdeniz masrafları karşılayacağını söyledi. Gerekli faturaları CK Akdeniz’e götürdüm. Orada benden tarih istediler. Ben de bir tarih verdim, 1-2 gün oynayabilir, tam hatırlamıyorum dedim. Hatırlamadığım için ret verdiler. Mağduriyetimi karşılamadılar. Sürekli problem oluyor. Yetkililer bizlere yardımcı olsunlar. Kiracıyız, zaten aldığımız maaş belli. Yanan cihazlara mı para ödeyelim, kiraya mı?” dedi.