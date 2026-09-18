BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çok sayıda tanınmış isim hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

İlk soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonda oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, eski milli futbolcu Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun gözaltına alındı.

AFRA SARAÇOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden oyuncu Afra Saraçoğlu ise sanal medya hesabından açıklama yaptı. İş seyahati nedeniyle yurt dışında bulunduğunu belirten Saraçoğlu, en kısa sürede Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini bildirdi.

İKİNCİ SORUŞTURMADA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ikinci soruşturmanın ise ‘Uyuşturucu madde kullanma ve temini’, ‘Fuhuşa aracılık etme’, ‘Şantaj’ ve ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamalarını kapsadığı belirtildi.

Bu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı talimatı verilen Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

İki ayrı soruşturma kapsamında toplam 21 şüpheli gözaltına alınırken, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından şüpheliler Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Soruşturmalara ilişkin işlemler sürüyor.