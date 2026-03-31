2025 verileri, Rus turistlerin bazı popüler destinasyonlara ilgisinin belirgin şekilde azaldığını ortaya koyuyor. Seyahat sayıları düşerken, tercihin daha konforlu ve ulaşımı kolay ülkelere kaydığı görülüyor. TürkRus’ta yer alan habere göre, Kırgızistan bu düşüşün dikkat çeken örneklerinden biri. Ülkeye giden turist sayısı yüzde 4 azalarak 327 bine geriledi. Doğasıyla öne çıkan destinasyon, altyapı ve hizmet kalitesi açısından beklentileri tam karşılayamayınca talep sınırlı kaldı. Aynı dönemde Kazakistan ve Ermenistan’a ilginin artması dikkat çekti. Katar’da da tablo benzer. Ülkeye giden turist sayısı yüzde 10 düşerek 98 bine indi. 2022 FIFA Dünya Kupası sonrası ilginin zayıflamasıyla birlikte Katar daha çok aktarma noktası olarak öne çıkmaya başladı. Avrupa’da en sert düşüşlerden biri Estonya’da yaşandı. Seyahat sayısı yüzde 26 gerileyerek 372 bine düştü. Vize kısıtlamaları, sınır geçişlerinde yaşanan zorluklar ve ulaşım sorunları bu gerilemede etkili oldu. Sri Lanka da talep kaybı yaşayan destinasyonlar arasında. Ülkeye giden turist sayısı yüzde 22 azalarak 106 bine indi. Artan fiyatlar ve hizmet kalitesine yönelik şikayetler nedeniyle turistler aynı bütçeyle Tayland ve Vietnam gibi alternatiflere yöneldi. En sert düşüş ise Küba’da görüldü. Seyahat sayısı yüzde 30 azalarak 112 bine geriledi. Turistik altyapıya yönelik eleştiriler ve hizmet kalitesindeki sorunlar, ülkeye olan ilgiyi aşağı çekti.

