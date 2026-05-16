Antalya'da hava ve deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sahil şeritlerinde yaz aylarını aratmayan hareketlilik başladı. Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar çıktığı kentte, bayram tatili öncesi Konyaaltı Sahili yerli halk ve turistlerin akınına uğradı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü bölgede nem oranı yüzde 87 seviyelerine ulaştı. Yüksek nem ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ile yabancı misafirler, serinlemek için Akdeniz'in sularını tercih etti. Sahil bandında sadece güneşlenenler değil, su sporlarına yönelen tatilciler de sahilin dinamizmini artırdı.

SAHİLDE SU SPORLARI HAREKETLİLİĞİ

Özellikle kürek ve ayakta sörf (SUP) yapan sporseverler, Konyaaltı açıklarında renkli manzaralar ortaya çıkardı. Gün boyu devam eden sahil hareketliliği, yaz sezonunun tam anlamıyla başladığının göstergesi oldu.

BAYRAM TATİLİNDE BEKLENTİLER NELER?

Turizm sektörü temsilcileri, bu erken sıcaklık artışlarının Antalya genelindeki tesisler ve sahil işletmeleri için olumlu bir sinyal olduğunu değerlendiriyor. Yaklaşan tatil dönemi boyunca yüksek seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının, bölgedeki günübirlik turizm hareketliliğini daha da artırması öngörülüyor.