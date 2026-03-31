Dört yıldızlı oteller ve genellikle kahvaltı dahil konsepti baz alınarak hazırlanan analizde (Türkiye ve Mısır’da her şey dahil), en uygun fiyatlı rotalar dikkat çekti. Araştırmaya göre nisan ayında en ucuz tatil destinasyonu Türkiye oldu. Henüz yüksek sezonun başlamamış olması nedeniyle fiyatlar oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. İki kişi için uçuş dahil 10 gecelik her şey dahil tatilin ortalama maliyeti 90 bin ruble civarında hesaplanıyor. En uygun fiyatlı destinasyonlar arasında Mısır ve Tayland da öne çıkıyor. Mısır’da iki kişi için 10 gecelik her şey dahil tatil ortalama 120–150 bin ruble bandında sunulurken, Tayland’da aynı süre için fiyatlar yaklaşık 190–220 bin ruble seviyesinde bulunuyor. Orta fiyat segmentinde ise Vietnam, Hindistan, Ürdün, Sri Lanka ve Çin (Hainan Adası) yer alıyor. Bu destinasyonlarda iki kişi için 10 gecelik tatil fiyatları genel olarak 210 bin ile 250 bin ruble arasında değişiyor. Daha üst segmentte konumlanan Endonezya (Bali) ve Maldivler için ortalama fiyatlar 280 bin ile 350 bin ruble aralığında bulunuyor. Aynı segmentte Bali’nin, Maldivler’e kıyasla yaklaşık yüzde 10-12 daha uygun olduğu görülüyor.

Listenin en pahalı destinasyonları arasında ise Filipinler, Seyşeller ve Malezya yer aldı. Bu ülkelerde iki kişi için 10 gecelik tatil fiyatları 370 bin rubleden başlayarak 500 bin rubleye kadar çıkıyor. Özellikle Malezya’da fiyat artışında uçuş maliyetleri belirleyici oldu. Daha önce uygun olan aktarmalı uçuş seçeneklerinin azalması, alternatif rotaların maliyetini ciddi şekilde yükseltti. Veriler, Nisan ayında tatil planlayanlar için en uygun fiyatlı seçeneklerin yakın destinasyonlarda yoğunlaştığını, uzak ve egzotik rotalarda ise fiyatların belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Turizm Güncel