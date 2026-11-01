Sosyal medya fenomeni Özlem Öz, çocuklarının sünnet sürecine ilişkin yaptığı paylaşımların ardından başlayan tartışmalarla gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimi üzerine Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirilen Öz'ün özel yaşamı ve kariyeri de araştırılmaya başlandı.

ÖZLEM ÖZ KİMDİR?

Tam adı Özlem Lina Altınok Öz olan Özlem Öz, sosyal medya içerik üreticisi ve girişimcidir.

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan Öz, sağlık alanında eğitim aldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaşmaya başladı.

Özellikle annelik deneyimleri, aile hayatı, günlük yaşamı ve çocuklarıyla ilgili içerikleri sayesinde Instagram'da tanınan isimler arasına girdi.

Eşi Tayyar Taylan Öz ile birlikte hazırladığı videolar, çiftin sosyal medyada “Tayyargiller” adıyla anılmasını sağladı.

ÖZLEM ÖZ KAÇ YAŞINDA?

Özlem Öz'ün doğum tarihi bazı biyografi kaynaklarında 17 Kasım 1989 olarak belirtiliyor.

Bu bilgiye göre Özlem Öz, 1 Kasım 2026 itibarıyla 36 yaşında. Sosyal medya fenomeni, 17 Kasım'da 37 yaşına girecek.

Ancak bazı internet kaynaklarında doğum yılı 1988 olarak da yer alıyor.

ÖZLEM ÖZ NERELİ?

Özlem Öz'ün Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğduğunu belirten biyografi kaynakları bulunuyor.

Bununla birlikte doğum yeri konusunda farklı bilgiler yer aldığından, memleketine ilişkin bilgiler kesinlik taşımıyor.

ÖZLEM ÖZ NE İŞ YAPIYOR?

Özlem Öz, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde eğitim aldı.

Sağlık alanındaki eğitiminin ardından dijital içerik üreticiliğine yönelen Öz, Instagram'da aile yaşamı, annelik, güzellik, kişisel bakım ve günlük hayat üzerine paylaşımlar yaparak tanındı.

Sosyal medya faaliyetlerinin yanı sıra girişimcilik ve ticari çalışmalarla da gündeme gelen Öz, özellikle eşiyle birlikte hazırladığı içeriklerle takipçi kitlesini büyüttü.

ÖZLEM ÖZ'ÜN EŞİ TAYYAR ÖZ KİMDİR?

Özlem Öz'ün eşi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayyar Taylan Öz'dür.

1987 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Tayyar Öz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tıp eğitimi aldı.

Uzmanlık eğitimini ortopedi ve travmatoloji alanında tamamlayan Tayyar Öz, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de görev yaptı.

Mesleğinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Tayyar Öz, eşiyle birlikte “Tayyargiller” adı altında geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

ÖZLEM ÖZ'ÜN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, aile hayatlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşmalarıyla tanınıyor.

2026 yılının ağustos ayında beşinci kez anne olduğu haberleriyle gündeme gelen Özlem Öz'ün çocuklarına ilişkin paylaşımları da zaman zaman tartışmalara neden oldu.

Son olarak küçük yaştaki çocuğunun sünnet sürecine ilişkin görüntü ve konuşmaları yayımlaması, çocuk mahremiyeti konusunda tepkilere yol açtı.

ÖZLEM ÖZ'ÜN INSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

Özlem Öz'ün Instagram hesabına, çocuğunun sünnet işlemi sırasında kaydedilen görüntü ve konuşmaları sosyal medyada paylaşmasının ardından Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Söz konusu paylaşımların çocukların özel hayatını ve beden mahremiyetini ihlal ettiğini savunan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çağrıda bulundu.

Bakanlık, 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriklerin çıkarılması ve erişimin engellenmesi için hukuki girişimde bulundu.

İlgili mahkemenin başvuruyu kabul etmesinin ardından Özlem Öz'ün milyonlarca takipçiye sahip Instagram hesabına Türkiye'den erişim kısıtlaması uygulandı.

BAKANLIKTAN ÇOCUK MAHREMİYETİ VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sağlık süreçlerinin, aile içi ilişkilerinin ve özel yaşamlarına ilişkin görüntülerinin sosyal medya içeriğine dönüştürülmesinin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Bakanlık açıklamasında, ebeveynlerin çocukları üzerindeki velayet hakkının, onların özel hayatını ve beden mahremiyetini sınırsız biçimde paylaşma yetkisi vermediği vurgulandı.

Çocukların üstün yararının gözetilmesi gerektiği belirtilirken, dijital ortamlarda çocuk mahremiyetinin korunmasının önemine işaret edildi.

ÖZLEM ÖZ YENİ INSTAGRAM HESABI AÇACAK MI?

Eşinin hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından açıklama yapan Tayyar Öz, paylaşımlarında kötü niyet bulunmadığını savundu.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle rahatsızlık duyan kişilerden özür dileyen Tayyar Öz, çocukların korunmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Tayyar Öz ayrıca eşinin bir süre sonra yeni bir Instagram hesabı açmayı planladığını belirtti.

Özlem Öz'ün yeni hesabında çocukların yer almayacağını açıklayan Tayyar Öz, sosyal medya paylaşımlarının bu doğrultuda devam edeceğini söyledi.