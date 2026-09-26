2027 yılı için besilik erkek sığır ithalatına yönelik planlama süreci netleşti. Yapılan resmi açıklamaya göre, kamu kurumları dışında kalan yetiştiriciler için toplam 480 bin baş sığır ithalatına onay verilmesi öngörülüyor.

İthalat kotası, işletmelerin mevcut kapasitelerine göre iki farklı kategoriye ayrıldı. Ahır kapasitesi 200 baş ve üzerinde olan firmalara 380 bin, 200 başın altında kapasitesi bulunan işletmelere ise 100 bin başlık kontenjan tahsis edildi. Tüm ithalat işlemleri Et ve Süt Kurumu (ESK) koordinasyonunda yürütülecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Yetiştiricilerin ithalat sürecine dahil olabilmesi için taleplerini 5-16

Ekim tarihlerinde iletmesi gerekiyor. İşlemler, İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden kabul edilecek ve belirlenen talimatlar doğrultusunda değerlendirilecek.

TÜRKVET KAYDI NEDEN ÖNEMLİ?

Başvuru aşamasında en kritik şartlardan biri işletme kapasitelerinin güncel tutulması olarak belirlendi. Yetkililer, TÜRKVET sisteminde kapasite bilgisi bulunmayan veya güncel olmayan işletmelerin ithalat başvurusunda bulunamayacağını bildirdi. Bu nedenle yetiştiricilerin başvuru süreci başlamadan önce ilgili müdürlüklere giderek sistemdeki kayıtlarını fiili durumlarına uygun hale getirmeleri büyük önem taşıyor.