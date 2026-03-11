Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan ve “Balkanların Nostradamus’u” olarak tanınan Baba Vanga, yıllar önce yaptığı iddia edilen kehanetlerle yeniden sosyal medyanın gündemine girdi. 2026 yılı için ortaya atılan bazı öngörülerin, son günlerde konuşulan küresel gerilimlerle örtüştüğü iddiaları tartışmaları artırdı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Bulgar kahinin tahminlerinin büyük bölümünün doğru çıktığını savunurken, bazı kullanıcılar ise bu iddiaların sonradan yorumlandığını ve tesadüflerden ibaret olduğunu dile getiriyor.

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga, 31 Ocak 1911’de bugün Kuzey Makedonya sınırlarında yer alan Strumitsa köyünde doğdu. 16 yaşındayken şiddetli bir fırtına sırasında yıldırım düşmesi sonucu görme yetisini kaybettiği ve bu olaydan sonra geleceğe dair öngörülerde bulunduğu ileri sürüldü.

İkinci Dünya Savaşı döneminden Prenses Diana’nın ölümü ve 11 Eylül saldırıları gibi olaylara kadar birçok gelişmeyi önceden bildiği iddialarıyla dünya çapında ün kazandı. Bazı kaynaklara göre Nazi lideri Adolf Hitler ile de görüştüğü ileri sürülen Vanga, 1996 yılında 85 yaşında hayatını kaybetti.

2026 İÇİN DİKKAT ÇEKEN KEHANETLER

Baba Vanga’ya atfedilen kehanetler arasında 2026 yılı için çeşitli iddialar yer alıyor. Bu öngörülerin doğruluğu konusunda ise kesin bir kanıt bulunmuyor.

İşte 2026 yılına dair öne çıkan iddialar:

Bilinmeyen bir medeniyetle temas: İddialara göre Dünya, uzaydan gelen bir medeniyetle ilk kez temas kurabilir. Bu temasın büyük bir spor organizasyonu sırasında gerçekleşebileceği öne sürülüyor.

Yapay zeka ve teknoloji uyarısı: İnsanlığın teknolojide geri dönülemez bir noktaya ulaşabileceği ve özellikle yapay zekanın kontrol edilemeyen bir güce dönüşebileceği iddia ediliyor.

Küresel çatışmalar: “Topraktan kan fışkıracak” ifadesiyle yorumlanan kehanet, uluslararası gerilimlerin artabileceğine işaret ettiği şeklinde yorumlanıyor. Son dönemde gündeme gelen ABD-İran gerilimi bu yorumların yeniden tartışılmasına yol açtı.

Spor dünyasına dair iddia: Kehanet yorumcularına göre Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’ın Ferrari takımıyla önemli bir başarı elde edebileceğine dair bir işaret bulunduğu ileri sürülüyor.

Telepatik iletişim ve uzun yaşam: Gelecekte insanların telepatiyle iletişim kurabileceği ve laboratuvar ortamında üretilecek yapay organlar sayesinde insan ömrünün 120 yıla kadar uzayabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

YILLARA GÖRE DİKKAT ÇEKEN DİĞER İDDİALAR

Baba Vanga’ya atfedilen kehanetler yalnızca 2026 yılıyla sınırlı değil. İddialara göre farklı yıllar için yapılan öngörüler de sık sık gündeme geliyor:

2028: Venüs’ün yeni bir enerji kaynağı olarak keşfedileceği iddiası.

2033: Kutuplardaki buzların büyük ölçüde erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi.

2076: Komünizmin dünya genelinde yeniden yayılması.

2130: İnsanların uzaylılarla doğrudan iletişim kurması.

2170: Küresel kuraklığın dünyayı ciddi şekilde etkilemesi.

3005: Dünya ile Mars’ta yaşayan canlılar arasında savaş yaşanması.

3797: Dünya’nın yaşanamaz hale gelmesi ve insanlığın gezegeni terk etmesi.

5079: Dünya’nın sonu.

Uzman tarihçiler ve bilim insanları ise Baba Vanga’ya atfedilen birçok kehanetin yazılı ve doğrulanabilir kaynaklarla desteklenmediğini, bu nedenle söz konusu iddiaların kesinlik taşımadığını vurguluyor.