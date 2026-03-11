Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Can Suyu” projesi kapsamında üniversite öğrencilerine her ay 10 ton ücretsiz su veriliyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında öğrencilerin bütçesine küçük ama önemli bir nefes oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal destek projelerine bir yenisini değil ama etkisi giderek büyüyen bir uygulamayı sürdürüyor. “Can Suyu Projesi” kapsamında üniversite öğrencilerine her ay 10 ton ücretsiz su sağlanıyor.

Artan kira, gıda ve ulaşım giderleri nedeniyle zorlanan öğrenciler için uygulanan destek sayesinde birçok öğrenci su faturası ödemeden ayı tamamlayabiliyor. Özellikle Antalya’da üniversite öğrencilerine ücretsiz su desteği uygulaması, şehirde eğitim gören gençlerin bütçesinde küçük de olsa bir rahatlama yaratıyor.

ÖĞRENCİLER FATURA YÜKÜNDEN KURTULUYOR

Proje kapsamında öğrenciler, aylık su tüketiminin ilk 10 tonluk kısmını ücretsiz kullanabiliyor. Bu da çoğu öğrenci evi için su faturası kaleminin tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor.

Son dönemde özellikle kira ve temel ihtiyaç giderlerinin hızla arttığı Antalya’da, öğrenciler için bu destek önemli görülüyor. Bir öğrenci evinde su faturası çoğu zaman birkaç yüz lirayı bulabiliyor. O yüzden küçük gibi görünse de ay sonunda ciddi bir fark yaratabiliyor.

Biraz tuhaf ama… su faturası olmayınca öğrenciler gerçekten rahatlıyor. Bazen bütçedeki en küçük kalem bile moral oluyor.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ YARARLANIYOR

Projeden yararlanan gençlerden biri, ücretsiz su desteğinin öğrenci bütçesine doğrudan katkı sağladığını söylüyor.

“Projeye dahil oldum ve bazı aylarda hiç su faturası ödemiyorum. Zaten kira, ulaşım, yemek derken giderler çok fazla. Bu destek sayesinde faturaya gidecek parayı bazen kitap için, bazen de sosyal hayat için kullanabiliyorum” dedi.

BELEDİYENİN EĞİTİM DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik destekleri yalnızca su faturasıyla sınırlı tutmuyor. Belediye ayrıca Eğitime Destek programı kapsamında da öğrencilere maddi katkı sağlamaya devam ediyor.

Başvuru yapan ve kriterleri karşılayan öğrencilerin destek ödemeleri hesaplarına yatırılıyor. Yerel yönetim, gençlerin eğitim hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen sosyal projelerin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtiyor.

Özetle mesele büyük bir yardım değil belki ama öğrenciler için önemli. Çünkü Antalya gibi bir şehirde küçük bir gider bile bazen ayın dengesini değiştirebiliyor…