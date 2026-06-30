FIBA U17 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan İstanbul'da oynanacak karşılaşma, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Genç milliler, hem grup liderliğini garantilemek hem de eleme turuna avantajlı bir eşleşmeyle çıkabilmek için parkeye galibiyet parolasıyla çıkacak.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Porto Riko - Türkiye U17 karşılaşması, 30 Haziran Salı günü saat 20.15'te başlayacak.

Mücadele, tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı platforma ücretsiz üye olarak takip edebilecek.

Türkiye Namağlup Yoluna Devam Etmek İstiyor

Turnuvada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Türkiye, özellikle Slovenya karşısında aldığı farklı galibiyetle moral depoladı. Ay-yıldızlı ekip, Porto Riko karşısında da kazanarak grup aşamasını kayıpsız tamamlamayı amaçlıyor.

Genç Yıldızlar Sahne Alacak

Türkiye U17 Erkek Milli Takımı, geniş oyuncu rotasyonu ve yüksek tempolu oyun anlayışıyla turnuvanın dikkat çeken ekipleri arasında yer alıyor. Genç basketbolcular, hem bireysel performanslarını sergilemek hem de Türkiye'yi bir üst tura lider taşımak için parkede mücadele edecek.

Basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen mücadelede Türkiye, taraftar desteğini de arkasına alarak Dünya Kupası'nda yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.