GRUP TOPLANTISI VE ÖNEMLİ TEMASLAR

CHP Antalya örgütü, seçilmiş İl Başkanı Nail Kamacı liderliğinde tam kadro Ankara’ya çıkarma yaptı. Antalya’nın 19 ilçe başkanının katılımıyla gerçekleşen organizasyonda heyet, ilk olarak CHP Grup Toplantısı’nda yerini aldı. Grup toplantısının akabinde Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelen Antalya heyeti; Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gökhan Zeybek, Ulaş Karasu ve Antalya milletvekilleriyle de kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Partinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik yol haritasının masaya yatırıldığı toplantılarda, örgütün birlik ve beraberlik mesajı öne çıktı.

HUKUKSAL MÜCADELE VE MAHKEME SÜRECİ

Ankara temaslarında partinin iç işleyişine ve hukuki süreçlerine dair kritik fikir alışverişlerinde bulunulduğunu belirten Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, parti içi tüm hukuksal mücadelenin sonuna kadar sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varıldığını aktardı. Olağanüstü kurultay çağrılarının mevcut yönetim tarafından dikkate alınmadığını ifade eden Kandemir, bu doğrultuda Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapıldığını ve mahkemenin 10 gün içinde kararını vermesinin beklendiğini açıkladı. Ayrıca, Yargıtay’a yapılan tedbir kararının kaldırılması başvurusunun da temmuz ayı sonuna kadar neticelenmesini öngördüklerini dile getirdi.

"GÖREVDEN ALINSAK BİLE BİRLİKTEYİZ"

Görüşmelerin en dikkat çekici maddelerinden biri ise olası görevden almalara karşı sergilenecek ortak duruş oldu. Seçilmiş il başkanı ve ilçe başkanları olarak, herhangi bir görevden alma operasyonuyla karşı karşıya kalsalar dahi bağları koparmayacaklarını vurgulayan Kandemir, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi. Genel Başkan Özgür Özel’in de sahada yürütülen çalışmalardan son derece memnun olduğunu aktaran Kandemir, halkın desteğinin tamamen CHP’nin yanında olduğunu ve iktidara hiç olmadıkları kadar yakın hissettiklerini belirtti.

Ankara programının örgüt dinamizmi açısından son derece verimli geçtiğini ifade eden CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, "Ankara gezimiz bizim açımızdan gayet verimli geçmiş ve umudumuz yükselmiştir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi