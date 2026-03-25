Ortadoğu ekseninde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik hamleleriyle tırmanan enerji savaşının faturası ağırlaşıyor. Hürmüz Boğazı'nın adeta kapanma noktasına gelmesiyle Türkiye genelinde akla hayale sığmayan seviyelere ulaşan akaryakıt fiyatları, eşel mobil sisteminin desteklerini de tamamen eritmişti. Art arda gelen ve pompaya yansıyan devasa zam dalgasının ardından, piyasalarda uzun süredir beklenen ilk düşüş haberi nihayet geldi. Lojistiğin, turizmin ve tarımın kalbi Alanya'da da hem taşımacılık maliyetleri hem de yerel ekonomi açısından endişeyle takip edilen bu gelişme, sürücülere kısmi de olsa bir nefes aldırdı.

MOTORİNDE SERT GERİ ÇEKİLME

Küresel petrol piyasalarında yaşanan teknik dalgalanmalar yönünü aşağı çevirince, hafta başından itibaren 81 lira sınırına kadar dayanan motorinde büyük bir kırılma yaşandı. Gece yarısı pompaya yansıyan şok rakamlara göre, motorinin litre fiyatında tam 3,72 TL'lik dev bir indirime gidildi. Benzinde ise beklentilerin çok uzağında kalınarak yalnızca 55 kuruşluk sınırlı bir düşüş tabloya yansıdı. Yapılan indirimlere rağmen, geçen yılın aynı dönemine kıyasla fiyatların halen astronomik seviyelerde seyretmesi, nakliye masrafları üzerinden Alanya'daki gıda ve hizmet sektörü üzerindeki enflasyonist baskıyı diri tutmaya devam ediyor.

ŞEHİRLERDE GÜNCEL TABLO NASIL ŞEKİLLENDİ?

Tarihi zirvelerin ardından gelen bu gece yarısı operasyonuyla büyükşehirlerdeki tabelalar sil baştan güncellendi. Açıklanan yeni tarifeye göre motorin litre fiyatları İstanbul'da 74,03 TL, Ankara'da 75,15 TL ve İzmir'de 75,42 TL seviyesine indi. Nakliye maliyetlerinin eklendiği Doğu illerinde ise motorin 77,00 TL civarında şekilleniyor. Benzin litre fiyatları İstanbul'da 62,49 TL, Ankara'da 63,44 TL ve İzmir'de 63,72 TL bandında işlem görmeyi sürdürüyor. Doğudaki benzin fiyatları da 65,00 TL seviyelerine demir atarken, Alanya'daki sürücüler ve nakliyeciler değişen bu fiyatlar ışığında yol hesaplamalarını yeniden yapıyor.