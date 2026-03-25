İLAN

ANTALYA İLİ GAZİPAŞA İLÇESİ TAŞINMAZ İRTİFAK İLANI



Sıra No İhale

Türü İlçe Mahalle Fiili Durumu Ada Parsel Yüzölçümü

( m² ) Hazine Payı (m²) İrtifak Hakkı Süresi İrtifak Hakkı Amacı Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen

Bedel (TL) Geçici Teminat

(TL) İhale Tarihi İhale

saati

1 İrtifak Hakkı Gazipaşa Korubaşı İşgalli 129 103 3773,53 m² Tam 30 Yıl İmar planı kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla Ham Toprak İmarsız 215,000.00 64,500.00 01.04.2026 11:00

Açıklamalar:

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazın, Yeni Mah. İnönü Cad. No:10 Hükümet Konağı 07900 Gazipaşa/Antalya adresinde bulunan Gazipaşa Milli Emlak Şefliğinde İrtifak ihalesine çıkarılacak olup; yukarıda belirtilen tarih ve saatte ilgili Komisyonca, 2886 Sayılı Kanunun 51'inci maddesinin (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.

2- Taşınmaz ile ilgili ihaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Gazipaşa Hükümet Konağında bulunan Gazipaşa Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir.

3- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Ada, parsel numaralarını belirtir geçici teminat makbuzu, (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) ve banka teyit yazısının ibraz edilmesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanı ) ve yasal yerleşim yeri (İkametgah İlmuhaberi) ile T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti (fotokopi) (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)

c) Başkası adına vekâleten ihaleye girenlerden noterden onaylı vekâletname aslı,

d) Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi (belge asıllarını) hazır bulundurmaları gerekmektedir.

f) Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

g) İstekliler, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslını ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5- İrtifak hakkı ihalesinin onayını müteakip gerekmesi halinde, fiili kullanım olmaksızın taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla, üzerinde ihale kalan yatırımcıya Yönetmelik eki “Ön İzin Sözleşmesi” düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilecektir.

6- Üzerine ihale kalan gerçek veya tüzel kişi tarafından söz konusu taşınmaz üzerinde yapılacak yatırım için ön izin döneminde ilgili kamu idarelerinden uygun görüş alınması hususu ile taşınmaza ait tapu kaydında yer alan 23.09.1994 tarihli ve 7803 yevmiye numaralı beyandan dolayı taşınmazın mülkiyetine ilişkin olarak doğabilecek üçüncü kişilerin mülkiyet hakkı veya hak sahipliğinden dolayı ön iznin sonlandırılması veya irtifak hakkının rızaen tapudan terkin edilmesi dahil mali, hukuki tüm yükümlülüklerin ön izin sahibi/hak lehtarı tarafından yerine getirileceği ve bundan dolayı Hazineden herhangi bir hak, bedel veya tazminat talep edilmeyecektir.

7- Hazine taşınmazların irtifak hakkı işlemlerinde ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000 TL ye kadarlık kısmı için %1 (yüzde bir) , 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5 (binde beş), 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti alınacaktır.

8- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

9- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.