KOBİ’LERİN finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nde yeni dilim başvuruları 3 Kasım Salı günü başladı. Yeni dilimde firma başına kredi limiti 5 milyon TL’ye yükseltildi. Kötü bir turizm sezonu geçiren ve ‘Nefes Kredisi’ni dört gözle bekleyen Alanyalı bazı iş insanları talepleri karşılanmayınca hayal kırıklığı yaşadı. Konuya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan Alanya Sanayici İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Emrah Cezirioğlu, Alanya’nın ülke ekonomisine sağladığı katkıyla finansman kaynaklarından alığı payın orantılı olmadığına dikkat çekti. ALSİAD Başkanı Emrah Cezirioğlu, “İşletmelerimizin finansmana erişimi, bugün iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri. Bu açıdan Nefes Kredisi uygulamasını, özellikle ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde KOBİ’lerimize destek olması bakımından önemli ve değerli buluyoruz. Ancak burada asıl mesele, kredinin açıklanmış olması değil, işletmelerimizin bu imkândan gerçekten yararlanabilmesidir. Alanya, turizm başta olmak üzere ticaret, hizmet ve farklı sektörlerde önemli bir ekonomik potansiyele sahip. Yüksek işletme sayısı, istihdama katkısı ve ülke ekonomisine sağladığı katma değer düşünüldüğünde, Alanya’nın finansman kaynaklarından aldığı payın da bu ekonomik büyüklükle orantılı olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

‘KREDİ MEKANİZMALARININ UYGULAMADA İHTİYAÇLARA CEVAP VERMESİ GEREKİYOR’

Kredi mekanizmalarının yalnızca kağıt üzerinde işlememesi gerektiğini belirten Cezirlioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sahada gördüğümüz en önemli sorunlardan biri, krediye ihtiyaç duyan işletmelerimizin bankalara başvurmalarına rağmen yetersiz kredi limitleri veya teminat koşulları nedeniyle finansmana erişmekte zorlanmalarıdır. Dolayısıyla kredi mekanizmalarının yalnızca kâğıt üzerinde değil, uygulamada da işletmelerin ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekiyor.

Başvuru süreçlerinde şeffaflığın artırılması, kredi taleplerinin değerlendirilmesinde açık kriterlerin uygulanması ve olumsuz sonuçlanan başvurularda işletmelere anlaşılır gerekçeler sunulması bu açıdan önem taşıyor.

‘ALANYA GİBİ TURİZM ŞEHİRLERİNİN EKONOMİK GERÇEKLERİ DİKKATE ALINMALI’

Alanya’nın ekonomik yapısında özellikle dikkate alınması gereken bir diğer konu ise turizmin sezonluk karakteridir. Turizm işletmelerimiz sezon başlamadan önce personel, bakım, yenileme, tedarik ve işletme sermayesi gibi ciddi harcamalar yapmak zorunda. Buna karşılık sezon dışında gelirler önemli ölçüde azalırken vergi, SGK, kira ve diğer sabit giderler devam ediyor. Bu nedenle finansman modellerinin ve geri ödeme takvimlerinin Alanya gibi turizm şehirlerinin ekonomik gerçeklerine uygun şekilde değerlendirilmesini önemsiyoruz.

‘ALANYA’NIN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE KAYNAK AYIRILMALI’

Bizim beklentimiz; Alanya’nın ekonomik büyüklüğüne uygun kredi kaynağının ayrılması, makul faiz ve teminat koşullarının sağlanması, işletmelerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayabilecek limitlerin oluşturulması ve geri ödeme planlarında sektörlerin farklılıklarının dikkate alınmasıdır.

Bu sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için bankaların bölge yönetimleri, ilgili kurumlar ve iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelmesini de faydalı buluyoruz. Alanya’daki kredi başvuruları, onay oranları, limitler ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar birlikte değerlendirilmeli; çözüm odaklı bir iletişim kurulmalıdır.

‘BİZİM TALEBİMİZ AYRICALIK DEĞİL ADİL VE ULAŞILABİLİR FİNANSMAN’

Şunun altını özellikle çizmek isterim: Bizim talebimiz ayrıcalık değil, adil ve ulaşılabilir finansmandır. Çünkü finansmana erişebilen işletme üretmeye, yatırım yapmaya ve istihdam sağlamaya devam eder. İşletmelerimizin güçlü kalması yalnızca işletme sahipleri için değil, çalışanlarımız, aileleri ve Alanya ekonomisinin bütünü için önemlidir.

ALSİAD olarak iş dünyasının ihtiyaçlarını ve beklentilerini ilgili kurumlarla yapıcı bir diyalog içerisinde paylaşmayı, çözümün bir parçası olmayı önemsiyoruz. Unutulmamalıdır ki işletmelerin nefes alması, istihdamın korunması ve Alanya ekonomisinin güçlenmesi demektir.”

Muhabir: Hüseyin Doğanay