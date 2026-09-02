Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, ünlü fast-food zinciri Pizza Hut'ın ABD ve Çin ana karası dışındaki faaliyetleri resmen el değiştirdi. Haziran ayında duyurulan karar doğrultusunda, markanın operasyonları 1,5 milyar dolar bedelle özel sermaye şirketi LongRange Capital'e devredildi.

Çin'deki faaliyetlerin de farklı bir işlemle satılmasıyla Pizza Hut için gerçekleşen toplam devir bedeli 2,7 milyar dolara ulaştı. Satış sürecinin tamamlanmasının ardından, 2021 yılından bu yana Küresel CEO olarak görev yapan Aaron Powell şirketten ayrıldı. Yum Brands bünyesinde uzun süredir yer alan markanın elden çıkarılmasında, bazı önemli pazarlarda yaşanan performans düşüklüğünün etkili olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELERİN DURUMU NE OLACAK?

Küresel satış öncesinde markanın Türkiye pazarında yapısal bir değişime gittiği biliniyor. Ocak 2025'te, Türkiye operasyonlarını yürüten İş Gıda ile Yum Brands arasındaki franchise sözleşmesi feshedilmişti. Bu karar neticesinde ülke genelindeki 254 Pizza Hut restoranının faaliyeti durdurulmuştu.

Aynı şirket tarafından yönetilen 283 KFC restoranının da dahil olduğu toplam 537 şubeyi kapsayan bu fesih işlemi, markanın Türkiye'deki eski operasyon yapısını tamamen sonlandırmıştı. Gerçekleşen 2,7 milyar dolarlık küresel satış, Türkiye'de daha önce kapanan şubelerin doğrudan yeni sahibe geçmesi veya yeniden açılması anlamına gelmiyor. Yeni küresel yönetimin, önümüzdeki süreçte Türkiye pazarı için nasıl bir strateji izleyeceği henüz belirsizliğini koruyor.