Kepez Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında yapıldı. Toplam 40 gündem maddesinin karara bağlandığı oturumda, siyasi parti sözcülerinin karşılıklı eleştirileri öne çıktı.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, toplantıda AK Parti Grup Sözcüsü Metin Arslan Başak ile Yeni Parti Grup Sözcüsü İzzet Çeliktürk arasında sert bir diyalog yaşandı. Başak'ın, siyasi taraf değiştirenlere yönelik 'Aynı senaryoyu yeniden yazıp farklı demek kabul edilemez, forma değişince skor değişmiyor' eleştirisine, Çeliktürk 'Sizler sofra değiştirmediniz, gömlek değiştirdiniz' yanıtını verdi. Başak ise bu sözlere 'Gömlek millet için değişti, sizin CHP ile söylemleriniz aynı' şeklinde karşılık verdi.

MECLİSTE YENİ SİYASİ ARİTMETİK NASIL ŞEKİLLENDİ?

Kepez Belediye Meclisi'ndeki 45 sandalyenin dağılımı, son dönemdeki parti geçişleriyle yeniden yapılandı. Daha önce CHP grubunda yer alan 10 meclis üyesinin Yeni Parti'ye geçmesiyle birlikte, güncel dağılım 16 CHP, 13 AK

Parti, 10 Yeni Parti ve 6 MHP şeklinde oluştu. Bu değişime rağmen, meclis salonundaki oturma düzeninde herhangi bir değişikliğe gidilmediği ve Yeni Parti üyelerinin CHP'lilerle aynı sıraları paylaştığı görüldü.

KOMİSYON ÜYELİKLERİ KİMLERDEN OLUŞTU?

Oturumda ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu üyeleri için seçimler gerçekleştirildi. Gündemin bir diğer önemli maddesi olan Özbekistan'ın Harezm vilayetine bağlı Hive ilçesiyle 'Kardeş Şehir Protokolü' imzalanması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda söz alan CHP Sözcüsü Selçuk Koçnebioğulları sosyal belediyecilik vurgusu yaparken, MHP Sözcüsü Ali Baki Sarıca ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değindi.