Antalya genelinde hayvancılık faaliyetlerini sürdüren üreticiler için 2026 yılı buzağı, kuzu ve oğlak destekleme başvuru süreci 1 Eylül itibarıyla başladı. Yetiştiricilerin tarımsal desteklemelerden faydalanabilmesi amacıyla yürütülen kayıt süreci, 1 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, üreticilerin olası bir hak kaybı yaşamaması için işlemlerini son güne bırakmaması gerekiyor. Başvuru şartlarını taşıyan yetiştiriciler, talep edilen evraklarla birlikte bağlı bulundukları ilçe tarım ve orman müdürlüklerine şahsen müracaat edebilecek.

ALANYALI ÜRETİCİLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Antalya'nın tüm ilçelerini kapsayan destekleme programı, Alanya'daki küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri tarafından da yakından takip ediliyor. Alanya bölgesindeki üreticiler, 1 Aralık mesai bitimine kadar Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak 2026 yılı tarımsal destekleme bütçesinden yararlanabilecek.