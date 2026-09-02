Antalya Valiliği öncülüğünde ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Coğrafi İşaretler Seferberliği kapsamında yeni bir adım atıldı. Bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan Alanya avokadosu için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescil başvurusu gerçekleştirildi. Bu hamleyle söz konusu meyve, Antalya'nın AB tescili sürecindeki altıncı ürünü konumuna geldi.

Türkiye'ye ilk olarak 1970'li yıllarda getirilen ve Fuerte, Hass, Bacon ile Zutano cinsleriyle dikimine başlanan avokado, bölgenin mikroklima özelliğine uyum sağladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelindeki avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80'i Antalya'da yapılıyor. Bu üretimin de yüzde 80'inden fazlası Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki yaklaşık 4 bin dekar alanda, 60 bin ağaç üzerinden elde ediliyor.

MİKROKLİMA VE FUERTE CİNSİ ETKİSİ

Toros Dağları'nın rüzgarı kesen yapısı ve denizin ılımanlaştırıcı etkisiyle ocak ayında dahi sıcaklığın 12 derecenin altına düşmemesi, yöreye özgü kaliteyi ortaya çıkarıyor. Özellikle Fuerte cinsiyle öne çıkan Alanya avokadosu, tek iri çekirdeği ve morfolojik yapısıyla ithal türlerden ayrışıyor.

AB TESCİLİ ÜRETİCİYE NE SAĞLAYACAK?

Uluslararası coğrafi işaret tescili, bir ürünün üretim yeri ve kalitesi arasındaki bağı yasal olarak koruma altına alıyor. Sürecin tamamlanması halinde Alanya avokadosunun Avrupa pazarında taklitlerine karşı korunması ve ihracatta daha yüksek ekonomik değer bulması öngörülüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, tarım sektörüne hayırlı olması temennisinde bulundu. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem ise yapılan başvuruyla üreticinin emeğini korumayı ve ürünün uluslararası alandaki bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.