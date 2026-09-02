Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 3 Eylül 2026 tarihinde Antalya genelinde planlı şebeke yatırımı ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında uygulanacak olan kesintiler, Alanya başta olmak üzere toplam 10 ilçedeki çeşitli mahalleleri kapsıyor.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya ilçesinde iki farklı bölgede çalışma yürütülecek. Merkez Şıhlar Mahallesi'nde (Şıhlar Karakise, Merkez, Musturlu ve Yenialiler sokakları) 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yatırım çalışması sebebiyle enerji verilemeyecek. Merkez Okurcalar Mahallesi'nde ise (1003, 1007, 1009 sokakları ve İlifos Caddesi) bakım işlemleri nedeniyle kesinti 09.00'dan 17.00'ye kadar sürecek.

ANTALYA'NIN DİĞER İLÇELERİNDEKİ KESİNTİ PROGRAMI

AEDAŞ verilerine göre, Aksu Merkez Çakallık, Döşemealtı Merkez Kovanlık, Konyaaltı Pınarbaşı ve Toros, Kumluca Karşıyaka ve Kum mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında yatırım ve bakım kaynaklı kesintiler yaşanacak. Kepez ilçesindeki Habibler ve Şelale mahallelerinde ise ilgili sokaklardaki çalışmalar 09.00 ile 12.00 saatleri arasında tamamlanacak.

Elmalı'nın Büyüksoğle, Geçmen, Gökpınar, Kocapınar, Küçüksoğle ve Yeni mahalleleri ile Korkuteli Aşağıpazar bölgesinde 09.00-16.00 saatleri arası enerji akışı durdurulacak. Manavgat'ın Ahmetler, Demirciler, Gebece, Gençler, Hacıisalı, Hocalı, Uzunkale, Uzunlar, Hatipler ve Sarılar mahalleleri ile Serik'in Abdurrahmanlar, Büğüş, Etler, Gebiz, Kayaburnu, Pınarcık, Töngüşlü, Yanköy, Yeşilyurt, Yukarıkocayatak, Çanakçı, Çandır ve Şatırlı bölgelerinde de aynı saat diliminde (09.00-16.00) planlı kesinti uygulanacak.

KESİNTİ SÜRESİNCE ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELER?

Gün boyu sürecek olan 7-8 saatlik planlı kesintilerde vatandaşların hassas elektronik cihazlarını ani voltaj dalgalanmalarından korumak amacıyla fişlerini prizden çekmeleri öneriliyor. Ayrıca, gıda güvenliği için buzdolabı kapaklarının zorunlu kalmadıkça açılmaması ve jeneratör kullanan işletmelerin yakıt kontrollerini önceden yapması önem taşıyor.

Özellikle Alanya ve Manavgat gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu ilçelerde, otel ve ticari işletmelerin günlük işleyişinin aksamaması adına bu tür planlı altyapı çalışmaları yerel kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.