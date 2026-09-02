CEV tarafından yayımlanan programa göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşılaşacak. Yarı final bileti için sahaya çıkacak olan Filenin Sultanları'nın zorlu mücadelesi, 3 Eylül 2026

Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırladığı Azerbaycan'ı set vermeden mağlup etti. Karşılaşmayı 25-14, 25-16 ve 25-22'lik set skorlarıyla 3-0 kazanan milli takım, çeyrek final öncesi önemli bir motivasyon kaynağı elde etti.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çeyrek final müsabakasının Türkiye'deki resmi yayıncısı henüz kesinleşmedi. Mevcut beklentilere göre, dev mücadelenin TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız kanallarından birinde şifresiz olarak ekranlara gelmesi öngörülüyor.

YARI FİNAL İÇİN TEK HEDEF GALİBİYET

Avrupa Şampiyonası eleme formatı gereği tek maç üzerinden oynanacak olan çeyrek finalde telafi imkanı bulunmuyor. Türkiye, Almanya engelini kayıpsız aşması durumunda adını son dört takım arasına yazdırarak madalya hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.