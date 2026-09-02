KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin kayıp olduğu yolcu gemisi faciasına ilişkin süreç kapsamında Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı.

Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma sürerken, kazanın siyasi sorumluluğu tartışmaları da büyümüştü. Bazı sendikalar ve siyasetçiler, Arıklı'nın sorumluluk hissederek görevi bırakmasını istemişti.

"DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI İSTEYECEĞİM"

Görevden alınmadan önce sorumluların bulunması halinde gerekirse istifa edeceğini söyleyen Arıklı, adli makamların soruşturmayı serbestçe yürütebilmesi ve gerekirse ifadesinin alınabilmesi için Cumhuriyet Meclisi'ne başvurarak dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı.

LİMAN YETKİLİLERİ DE GÖREVDEN ALINDI

Başbakan Üstel, geminin limandan hareketine izin veren liman yetkililerinin de görevlerinden alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Girne açıklarındaki faciayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürüyor.