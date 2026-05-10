Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamında toplam 33 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre süreç, 18 Nisan 2026 tarihinde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbarla başladı. Olayın ardından geniş kapsamlı soruşturma yürütülürken, dijital materyaller ve sosyal medya yazışmaları incelemeye alındı.

SOSYAL MEDYA DETAYI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişilerle bağlantılı olarak istismara maruz kaldığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yürütülen titiz çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında mağdur çocuğumuzun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu şahıslar tarafından istismara uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştır.”

Dosyada 10 suça sürüklenen çocuk ile 26 şüpheli hakkında 8 Mayıs 2026 tarihinde iddianame düzenlendiği açıklandı.

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Hazırlanan iddianame, Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Böylece dava süreci resmen başlamış oldu.

Yetkililer, soruşturma kapsamında şu an 9 suça sürüklenen çocuk ve 24 şüphelinin tutuklu bulunduğunu, 3 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

Başsavcılık ayrıca mağdur çocuğun kimliğini ortaya çıkarabilecek paylaşım ve yayınlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

ÇOCUĞUN KORUNMASI VURGUSU

Açıklamada, çocuğun üstün yararının korunmasının öncelikli olduğu belirtilerek hukuki sürecin hassasiyetle sürdürüldüğü ifade edildi.

Son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden çocuklara yönelik işlenen suçlar Türkiye genelinde güvenlik birimlerinin en yoğun takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Uzmanlar, ailelerin çocukların dijital ortam kullanımını yakından takip etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.