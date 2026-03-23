Küresel piyasalarda petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Brent petrolün varil fiyatı, 23 Mart 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde 108,57 dolar seviyesine çıktı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 99,93 dolardan işlem gördü. Reuters verilerine göre cuma günü Brent petrol yaklaşık 106,41 dolar seviyesinde kapanmıştı; yeni haftada ise jeopolitik risk primi yeniden fiyatlara yansıdı.

PETROLDE YÜKSELİŞİN ARKASINDA NE VAR?

Fiyatlardaki yükselişte en büyük etken, ABD-İran gerilimi ile birlikte Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına ilişkin belirsizlik oldu. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'a boğazın yeniden açılması için 48 saatlik bir ültimatom verdi. İran tarafı da enerji altyapısına yönelik olası saldırılara karşı misilleme mesajı verdi. Bu gelişmeler, piyasada arzın sekteye uğrayabileceği endişesini güçlendirdi.

Petrol piyasasında yaşanan bu hareket sadece yatırımcıyı ilgilendirmiyor. Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde akaryakıt fiyatları, nakliye maliyetleri ve dolaylı olarak market rafları üzerindeki baskı da artabiliyor. Özellikle Antalya ve Alanya gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde mazot ve benzin maliyetindeki artış, ulaşım ve hizmet giderlerini doğrudan etkileyebiliyor.

FITCH’TEN DİKKAT ÇEKEN HÜRMÜZ SENARYOSU

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalmasının petrol fiyatlarında çok daha sert yükselişe yol açabileceğine dikkat çekti. Kurumun değerlendirmesine göre boğazın 6 ay kapalı kalması halinde Brent petrolün 2026 ortalaması 120 dolar seviyesine çıkabilir. Fitch, daha kısa süreli bir kapanma senaryosunda bile fiyat baskısının devam edebileceğini vurguladı.

UZMANLAR YENİ DALGALANMAYA İŞARET EDİYOR

Piyasadaki dalgalanma yalnızca bugünkü fiyatlamayla sınırlı görülmüyor. Reuters'a konuşan kurum ve analistlerin değerlendirmelerine göre, Hürmüz kaynaklı riskin devam etmesi halinde Brent petrolde kısa vadede 110 dolar ve üzeri seviyeler gündemde kalabilir. Goldman Sachs da 2026 ortalama Brent tahminini yukarı revize ederken, mart ve nisan aylarında fiyatların 110 dolar civarında seyredeceğini öngördü.

TEKNİK SEVİYELERDE HANGİ RAKAMLAR İZLENİYOR?

Piyasa yorumlarında 109,08 dolar seviyesi Brent petrolde ilk güçlü direnç noktası olarak öne çıkarken, 106,44 dolar seviyesi ise destek bölgesi olarak değerlendiriliyor. Gerilimde yeni bir tırmanma yaşanması halinde fiyatların bu bandın üstüne taşınabileceği, tansiyonun düşmesi halinde ise geri çekilmenin yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Bir başka deyişle, petrol tarafında şu an fiyatı belirleyen ana unsur üretimden çok jeopolitik risk algısı. Bugün ekranda görülen rakam, sadece emtia piyasasını değil; pompa fiyatından kargoya, uçak biletinden turizm maliyetine kadar geniş bir alanı etkiliyor. Biraz da mesele bu.

Petrol fiyatlarında gün içi seyrin, Orta Doğu’dan gelecek yeni açıklamalar ve enerji koridorlarına ilişkin haber akışıyla birlikte yeniden sertleşmesi bekleniyor.