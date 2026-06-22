Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mevzuata aykırı yapıların belirli şartlarla yasal statü kazanmasını amaçlayan imar düzenlemesinin İBB Meclisi’nde kabul edilmediğini belirterek, bu durumun vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

“Maalesef hiç hak etmediğimiz şekilde İBB ile bakanlıkların arasında kaldık. İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden yaklaşımını büyük bir üzüntü ile karşılıyorum” diyen Bingöl, kararın ilçedeki birçok vatandaşı doğrudan etkilediğini savundu.

CHP İLE İBB ARASINDA YENİ GERİLİM

Bingöl’ün açıklamaları, CHP’li bir belediye başkanının yine CHP yönetimindeki İBB’ye yönelik en sert çıkışlarından biri olarak değerlendirildi. Özellikle son dönemde yerel yönetimler arasında yaşanan görüş ayrılıklarının kamuoyu önünde daha görünür hale gelmesi dikkat çekiyor.

Siyasi kulislerde Bingöl’ün çıkışı, yalnızca imar tartışmasıyla sınırlı görülmüyor. Bazı yorumcular, açıklamaların Ankara ve İstanbul siyasetinde farklı senaryoların konuşulmasına neden olduğunu ifade ediyor.

AK PARTİ’YE GEÇİŞ İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Son aylarda çeşitli medya organlarında Eren Ali Bingöl’ün AK Parti’ye geçebileceğine yönelik iddialar gündeme gelmişti. Ancak Bingöl, Mayıs ayında yaptığı açıklamada bu iddiaları net bir dille reddetmişti.

Bingöl, söz konusu haberler üzerine yaptığı açıklamada, “Bu iddialar asılsızdır. Ben de paylaşımı okuyunca öğrendim. Bugüne kadar ne benim tarafımdan ne de herhangi biri tarafından böyle bir konu konuşulmamıştır bile” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca görevine CHP’li Tuzla Belediye Başkanı olarak devam ettiğini belirtmişti.

GÖZLER TUZLA SİYASETİNDE

Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılmasının ardından yerel siyasette parti değişiklikleri yeniden tartışılmaya başlandı. Bu nedenle Bingöl’ün İBB’ye yönelik sert eleştirileri de siyasi kulislerde farklı yorumlara neden oldu.

Buna karşın, AK Parti’ye geçiş konusunda şu ana kadar Bingöl tarafından yapılmış yeni bir doğrulama bulunmuyor. Kamuoyuna yansıyan son resmi açıklamalarında ise transfer iddialarını reddetmeye devam ettiği görülüyor.