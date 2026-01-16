Özel hastanelerin otopark alanlarını ticari bir gelir kapısına dönüştürmesi, sağlık hizmeti almaya giden vatandaşları isyan ettirdi. Alanya dahil pek çok noktada hasta ve hasta yakınları, tedavi masraflarının yanı sıra fahiş otopark ücretleriyle karşı karşıya kalıyor. Bazı işletmelerin yasal boşlukları kullanarak "vale hizmeti" adı altında zorunlu ücret talep ettiği, itiraz eden vatandaşların ise mağdur edildiği ortaya çıktı. Tüketici örgütleri ise vatandaşları uyararak, bu bedellerin yasal olmadığını ve iade yolunun açık olduğunu duyurdu.

VALE OYUNUYLA 400 TL’YE VARAN TAHSİLAT

Vatandaşlardan gelen şikayetler, özel hastane otoparklarındaki keyfi uygulamaların boyutunu gözler önüne serdi. Saatlik ücretlerin 300 ile 400 TL bandına dayandığı, kısa süreli giriş-çıkışlarda dahi yüksek bedeller istendiği belirtiliyor. Özellikle acil servise giriş yapan veya hastası yatan vatandaşlardan bile para talep edilmesi bardağı taşırdı. Bazı hastanelerin fiş vermekten kaçındığı, ısrar edenlere ise otopark ücreti yerine "vale hizmet bedeli" adı altında makbuz kestiği iddia ediliyor.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Otopark Yönetmeliği, konuya net bir açıklık getiriyor. Mevzuata göre hastaneler, otopark ihtiyacını kendi binaları içinde, parselinde veya teknik zorunluluk varsa komşu parselde karşılamakla yükümlü. Tüketici örgütleri, bu alanların hastanenin asli unsuru olduğunu ve ticari amaçla üçüncü şahıslara kiralanarak vatandaştan para alınmasının hukuka aykırı olduğunu vurguluyor.

HASTANELERİN SAVUNMASI: YERİMİZ YOK

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ise artan yoğunluk ve otopark yetersizliğini gerekçe gösterdi. Mevcut ücretsiz alanların talebi karşılamadığını savunan dernek yetkilileri, çözüm olarak dışarıdan alan kiraladıklarını ve bu maliyeti işletmecilere devrettiklerini öne sürüyor. Hastane yönetimleri, yatan hastalar için ücretsiz kart uygulaması yaptıklarını belirtse de günlük poliklinik hastaları için ücretli tarifenin devam ettiği görülüyor.

FİŞİNİZİ SAKLAYIN, PARANIZI GERİ ALIN

Konuyla ilgili en kritik uyarı ise Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu’ndan geldi. Hastanelerin zorunlu otopark alanlarını ücretli hale getiremeyeceğinin altını çizen Ağaoğlu, vatandaşlara "Hakkınızı arayın" çağrısında bulundu. Alanya’daki vatandaşları da yakından ilgilendiren süreçte izlenmesi gereken yol haritası ise şöyle: Otopark veya vale için ödeme yapmak zorunda kalanlar, mutlaka fişlerini almalı. Ardından o tarihte hastanede sağlık hizmeti aldıklarını gösteren belgelerle birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurulmalı. Emsal kararlar ve yönetmelik gereği, ödenen haksız ücretlerin iadesi mümkün.