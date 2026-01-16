Gazipaşa’nın Korubaşı Mahallesi’nde alev alan bir pikapta, bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

YOL KENARINDA ALEVLERİ FARK ETTİLER

Olay, Gazipaşa Korubaşı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Yol kenarında park halindeki bir pikaptan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA BİR ERKEĞE AİT CESET BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından araçta yapılan ilk incelemede, bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Araç içinin tamamen yanmış olması nedeniyle kimlik tespiti olay yerinde yapılamadı.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümün yangın öncesi mi yoksa yangın sırasında mı gerçekleştiği yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, olayın kaza, intihar ya da şüpheli bir durum olup olmadığını belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Araçla ilgili teknik inceleme devam ederken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.