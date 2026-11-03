Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yasa tasarısı ile yabancı ülke vatandaşlarına uygulanan tek tip elektronik vize (e-vize) kuralları baştan aşağı yenileniyor. Hazırlanan düzenleme, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 64 ülkenin vatandaşlarını doğrudan ilgilendiriyor.

Mevcut sistemde 120 gün geçerliliği bulunan e-vize ile Rusya sınırları içerisinde en fazla 30 gün kalınabiliyordu. Yeni tasarıya göre vize geçerlilik süresi ile ülkede kalış süresi arasındaki fark tamamen ortadan kaldırılacak. Her iki süre de 45 gün olarak sabitlenecek. Böylece yabancı ülke vatandaşları, uluslararası trafiğe açık tüm sınır kapılarından e-vize kullanarak ülkeye giriş yapabilecek.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Düzenlemenin hayata geçmesi için aşılması gereken yasal prosedürler bulunuyor. Tasarının öncelikle Rusya hükümeti tarafından onaylanarak parlamentonun alt kanadı Duma'ya sunulması gerekiyor. Ardından Federasyon Konseyi'nden geçecek olan tasarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasının ardından resmiyet kazanarak yürürlüğe girecek.

TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye, Rusya'nın tek tip elektronik vize kolaylığı sağladığı 64 ülke listesinde yer alıyor. Tasarının yasalaşması halinde, turistik veya ticari amaçla Rusya'ya seyahat edecek Türk vatandaşları, konsolosluklara gitmeden internet üzerinden alacakları e-vize ile ülkede 45 güne kadar kesintisiz konaklama imkanına kavuşacak.