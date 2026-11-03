Muğla'nın turistik ilçelerinden Datça'da sabah saatlerinde dikkat çeken bir doğa olayı meydana geldi. Datça ile Yunanistan'a bağlı Sömbeki Adası arasındaki deniz üzerinde oluşan hortum, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru uzanan hortum, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Denizin ortasında oluşan hortum kamerada

Olay, bugün sabah saatlerinde Datça açıklarında meydana geldi. Denizin üzerinde oluşan hortum, kısa süre içerisinde belirgin hale gelerek bölgede dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Datça ile Sömbeki Adası arasındaki bölgede etkili olan hortumu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde deniz üzerinde meydana gelen doğa olayının kısa süreli etkili olduğu belirtildi.

Kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti

Deniz üzerinde oluşan hortumun kıyıya doğru ilerlemeden etkisini yitirmesi olası bir tehlikenin önüne geçti. Kısa süreli etkili olan hortumun ardından bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Hortumun kıyıya ulaşmaması nedeniyle olayın herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.

Deniz hortumu nasıl oluşuyor?

Deniz hortumları, atmosferdeki uygun sıcaklık, nem ve rüzgâr koşullarının bir araya gelmesiyle su yüzeyinde meydana gelen dönen hava sütunları olarak biliniyor.

Özellikle deniz yüzeyi ile atmosfer arasındaki sıcaklık farkları ve hava hareketleri, bu tür doğa olaylarının oluşumunda etkili olabiliyor.

Genellikle kısa süreli görülen deniz hortumları, bazı durumlarda kıyıya ulaşarak tehlike oluşturabiliyor. Uzmanlar, deniz hortumlarının görüldüğü bölgelerde özellikle denizcilerin ve küçük tekne sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Datça açıklarında meydana gelen hortum ise kısa sürede dağılarak herhangi bir zarara neden olmadan sona erdi.