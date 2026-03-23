Yapay zeka ve otonom sürüş teknolojisi büyüdükçe araçların donanım ihtiyacı da katlanıyor. Uzmanlara göre L4 seviyesine geçişte otomobiller artık “tekerlekli veri merkezine” dönüşecek.

Otomotiv sektörü artık sadece motor ve kaportadan ibaret değil. Yazılım, veri ve yapay zeka sistemleri, yeni nesil araçların kalbine yerleşmiş durumda. Bu dönüşümün en çarpıcı sonucu ise otomobillerde RAM ihtiyacının 300 GB seviyesine çıkabilecek olması.

Bellek üreticisi Micron’un CEO’su Sanjay Mehrotra’nın yaptığı açıklama, sektörde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Mehrotra’ya göre, özellikle L4 otonom sürüş teknolojisi yaygınlaştığında, araçlar bugünkü bilgisayarları bile geride bırakacak donanımlara ihtiyaç duyacak.

L4 OTONOM SÜRÜŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Otonom sürüş sistemleri 0’dan 5’e kadar seviyelere ayrılıyor. Günümüzde kullanılan birçok araç L2 seviyesinde, yani sürücü destekli yarı otonom sistemlerle çalışıyor.

L4 seviyesine gelindiğinde ise işler tamamen değişiyor. Araç; sollama, kavşak geçişi ve trafik yönetimi gibi kararları insan müdahalesi olmadan alabiliyor. Sürücü sadece gerektiğinde devreye giriyor.

Bu da araç içinde aynı anda çalışan yüzlerce sensör, kamera ve yapay zeka algoritması anlamına geliyor. Ve doğal olarak… ciddi bir veri yükü.

ARAÇLAR ARTIK “TEKERLEKLİ SÜPER BİLGİSAYAR”

Bugün piyasadaki birçok modern araçta ortalama 16 GB RAM bulunuyor. Ancak bu kapasite, gelişmiş otonom sistemler için yeterli değil.

Uzmanlara göre L4 seviyesine geçişle birlikte araçlar:

Gerçek zamanlı veri işleme,

Yapay zeka karar mekanizmaları,

Yüksek çözünürlüklü sensör verileri,

Sürekli öğrenen sistemler

gibi işlemleri aynı anda yapacak. Bu da 300 GB ve üzeri RAM ihtiyacını gündeme getiriyor.

Bir anlamda araçların, sıradan bir dizüstü bilgisardan değil; küçük bir veri merkezinden farksız hale gelmesi bekleniyor.

YENİ BİR ÇİP KRİZİ Mİ GELİYOR?

Bu kadar yüksek donanım ihtiyacı beraberinde ciddi bir riski de getiriyor: bellek çipi krizi.

Hatırlanacağı üzere pandemi döneminde yaşanan çip krizi, otomotiv üretimini aylarca aksatmıştı. Benzer bir durumun yeniden yaşanabileceği konuşuluyor.

Çünkü milyonlarca araçta kullanılacak bu yüksek kapasiteli bellekler, üreticiler üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak.

Talep artar ama üretim aynı hızda büyümezse… iş yine kilitlenebilir.

BU TEKNOLOJİ NE ZAMAN YAYGINLAŞACAK?

L4 otonom sürüş teknolojisi henüz tam anlamıyla yaygın değil. Bunun birkaç nedeni var:

Yüksek maliyet

Yasal düzenlemelerin yetersizliği

Altyapı eksiklikleri

Ancak teknoloji geliştikçe ve maliyetler düştükçe, 300 GB RAM’li akıllı araçların yollara çıkması kaçınılmaz görünüyor.

Bugün için uzak gibi… ama birkaç yıl sonra sıradan olabilir.

Biraz tuhaf geliyor aslında. Arabanın RAM’i konuşuluyor artık.

Ve bu daha başlangıç…