Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Ekim Cumartesi gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirmesi öngörülüyor.

AKDENİZ İÇİN YEREL SAĞANAK BEKLENTİSİ

Yayımlanan rapora göre, Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Akdeniz havzasında yer alan Alanya ve çevresinde de bu bölgesel yağış geçişlerinin olası yansımaları yakından takip ediliyor. Yağışların özellikle Adana’nın güneyi ve Hatay kıyıları ile Karadeniz'de Rize'nin doğusu ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR HANGİ BÖLGELERİ ETKİLEYECEK?

Rüzgarın ülke genelinde genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra ise orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Ancak Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın hızını artırarak saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşan kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Diğer bölgelerde ise İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel yağışlar görülecek.

GÜNLÜK PLANLAMALARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sıcaklıkların yurt genelinde düşüş eğilimini koruması ve mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle, özellikle açık alanda çalışanların ve trafiğe çıkacak sürücülerin ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması önem taşıyor. Kuvvetli yağış uyarısı verilen kıyı şeritlerinde su birikintileri ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.