Alanya’da artan yaşam maliyetleriyle birlikte vatandaşların kısa vadeli nakit ihtiyacı da gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası’nın mobil uygulama üzerinden yürüttüğü kampanya, Alanya’daki banka müşterileri tarafından da yakından takip ediliyor.



Paylaşılan bilgilere göre kampanyada, başvuru ekranına T.C. kimlik numarasının son hanesi giriliyor ve sistem onay sürecini otomatik olarak işletiyor. Kriterlere göre <strong>kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 veya 8 olanların başvuru yapabildiği belirtiliyor.



BAŞVURU MOBİLDEN, ÖDEME IBAN’A



Kampanyanın Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapıldığı, değerlendirme sürecinde başvuru sahibinin geçmiş ödeme performansının kontrol edildiği ifade ediliyor. Onay alanlara 5.000 TL tutarın doğrudan IBAN’a aktarılması öngörülüyor.



Alanya’da özellikle turizm ve hizmet sektöründe çalışan, dönemsel gelir dalgalanması yaşayan vatandaşlar için “şubeye gitmeden işlem” kolaylığı öne çıkan detaylardan biri.



GERİ ÖDEME KOŞULLARINI MUTLAKA KONTROL EDİN



Kampanyada geri ödeme için esnek seçenekler sunulduğu bilgisi paylaşılırken, Alanya’daki vatandaşların başvuru öncesinde faiz/masraf, vade ve toplam geri ödeme tutarı gibi kalemleri uygulama ekranında dikkatle incelemesi önemli.



Ayrıca dolandırıcılık riskine karşı kampanya detaylarının yalnızca Ziraat Bankası’nın resmi sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.



