Kamuda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için çalışmalar son aşamaya geldi. Yeni düzenleme hayata geçerse, Alanya’da geliri belirlenen sınırın altında olan binlerce aile düzenli destekten yararlanabilecek.



Taslağa göre, bir hanede aylık toplam gelir 9 bin 358 TL’nin altında ise destekten faydalanılabilecek. Ödeme tutarının ise 5 bin 615 TL’yi geçmemesi planlanıyor.



ALANYA’DA KİMLER YARARLANABİLECEK?



Düzenlemeye göre, haneye giren toplam gelir asgari ücretin üçte birini aşmamalı. Bu sınırın üzerinde geliri bulunan aileler destek kapsamına alınmayacak.



Turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu Alanya’da özellikle mevsimlik çalışanlar, düşük gelirli haneler ve sabit geliri olmayan aileler için sistem önemli bir destek kapısı olabilir. Emeklilerin de şartları sağlamaları halinde sistemden yararlanabilmesi öngörülüyor.



KİRA, FATURA VE ÇOCUK DESTEĞİ DETAYI



Planlamaya göre destek paketi;



Elektrik ve doğalgaz faturası

Kira ve barınma gideri

Yakacak yardımı

Çocuk desteği



kalemlerini kapsayacak.



Asgari ücretin yüzde 20’sini aşmayacak bir model öne çıkarken, konut desteğinin yüzde 15, çocuk yardımının yüzde 5 oranında olması halinde toplam ödeme 5 bin 615 TL’ye ulaşabilecek.



BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN



Destek sistemi pilot illerde başlayacak. Pilot illerin Haziran 2026’ya kadar belirlenmesi planlanıyor. Alanya’nın da pilot uygulama kapsamına girip girmeyeceği merak konusu.



Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Gelir tespiti için kapı kapı inceleme yapılmayacak. SGK, tapu, banka ve vergi kayıtları merkezi sistem üzerinden kontrol edilecek.



Destek almaya hak kazananlar için “vatandaşlık maaşı kartı” çıkarılacak. Ödemeler bu kartta toplanacak. Vatandaş, tutarın bir kısmını nakit çekebilecek, bir kısmını ise anlaşmalı noktalarda indirimli alışverişte kullanabilecek.



Alanya’da artan kira ve yaşam maliyetleri göz önüne alındığında, düzenlemenin özellikle dar gelirli aileler açısından önemli bir destek mekanizması olması bekleniyor.





Kaynak: Haber Merkezi