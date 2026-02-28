Antalya’da 25 yaş ve üzeri araç sahipleri ile otomotiv sektörü temsilcileri, uzun süredir gündemde olan hurda teşviki düzenlemesi için Ankara’dan gelecek haberi bekliyor. Ancak Meclis’e gelmesi beklenen yeni torba yasada hurda teşvikine ilişkin bir madde bulunmuyor.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından 2025 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi, henüz Genel Kurul gündemine alınmadı. Bu nedenle düzenleme şu an için yürürlüğe girmiş değil.



TORBA YASADA YER ALMADI



Yeni haftada Meclis’e gelmesi beklenen torba yasa teklifinde emekliler, gençler ve depremzedelere yönelik düzenlemeler yer alırken, hurda teşviki maddesi bulunmuyor.



Teklifin yasalaşabilmesi için önce TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi, ardından ilgili komisyon süreçlerinin tamamlanması ve son olarak Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Şu an için resmi bir yürürlük tarihi açıklanmış değil.



ANTALYA’DA PİYASA BEKLENTİSİ



Turizm ve ticaret kenti olan Antalya’da araç kullanım oranı yüksek. Özellikle eski model araca sahip vatandaşlar, ÖTV indirimiyle yeni araç alabilme ihtimalini yakından takip ediyor.



İkinci el ve sıfır araç piyasasında, hurda teşviki çıkması halinde hareketlilik yaşanabileceği değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri, düzenlemenin hem çevre dostu araç kullanımını artırabileceğini hem de eski araç parkını yenileyebileceğini ifade ediyor.



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, teklifin çevreye katkı sağlayacağını ve merkezi bütçeye yaklaşık 45 milyar liralık destek oluşturabileceğini belirtmişti.



HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER?



Teklife göre;



- 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması

- Yüzde 40 ve üzeri yerli üretim oranına sahip araçlarda ÖTV indirimi uygulanması

- Eski araçların geri dönüşüme kazandırılması



amaçlanıyor.



ÖTV İNDİRİMİYLE ALINABİLECEK ARAÇLAR



Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde yüzde 40 yerlilik oranına sahip bazı araçlar şöyle sıralanıyor:



- Togg T10X

- Fiat Egea

- Fiat Egea Cross

- Fiat Fiorino

- Toyota C-HR

- Hyundai i10

- Hyundai i20

- Hyundai Bayon

- Ford Transit

- Ford E-Transit

- Ford Tourneo Custom

- Volkswagen Transporter



NE ZAMAN ÇIKACAK?



Hurda teşvikinin 2026 yılı içinde yasalaşıp yasalaşmayacağına ilişkin net bir takvim bulunmuyor. Düzenlemenin Meclis gündemine alınması ve siyasi uzlaşma sağlanması gerekiyor.



Antalya’da hem çevre duyarlılığı hem de ekonomik hareketlilik açısından hurda teşviki, otomotiv sektörünün en çok beklediği düzenlemeler arasında yer alıyor.



Kaynak: Haber Merkezi