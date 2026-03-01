ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı yıkıcı ortak saldırılar tüm şiddetiyle sürerken, krizin yankıları bambaşka bir coğrafyadan, Kuzey Kore'den duyuldu. Cenevre'deki diplomatik çabaların çökmesinin ardından İsrail'in sabah saatlerinde düğmeye bastığı yeni operasyonlar ve İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesiyle bölge adeta ateş çemberine döndü. İran'ın da ABD üslerini hedef alarak misilleme yaptığı bu küresel savaş riski, turizm kenti Alanya'daki vatandaşlar ve iş dünyası tarafından da uluslararası güvenlik endişesiyle anbean izleniyor.

KUZEY KORE LİDERİNDEN ŞOKE EDEN NÜKLEER REST

Tüm dünyanın nefesini tutarak Ortadoğu'daki sıcak çatışmalara odaklandığı bu kritik eşikte, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un oldukça manidar bir açıklama yaptı. Çarpıcı bir çıkışa imza atan Kim, "İki nükleer tesise sahip bir ülke, nükleer tesislere sahip olduğu gerekçesiyle başka bir ülkeye saldırıyor. Benim de nükleer tesislerim var, o halde neden kimse bana yaklaşamıyor?" sözleriyle küresel krizin ortasına pimi çekilmiş bir bomba bıraktı.

KIZIYLA POLİGONDA GÖVDE GÖSTERİSİ

Sadece açıklamalarıyla değil, dünyaya verdiği görsel mesajlarla da gündem yaratan Kuzey Kore lideri, devlet medyası aracılığıyla servis edilen son fotoğraflarıyla tartışmaları daha da alevlendirdi. Söz konusu karelerde, Kim'in genç kızının bir atış poligonunda silahla dikkatle nişan aldığı anlar yer aldı. Kamuya yansıyan bu şok edici gövde gösterisi, genç kızın ülkenin 'gelecekteki diktatörü' olarak özenle yetiştirildiği yönündeki iddia ve spekülasyonları bir kez daha zirveye taşıdı.