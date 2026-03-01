Ortadoğu'da giderek kontrolden çıkan savaş alevleri, tüm dünyada olduğu gibi turizm kenti Alanya'da da küresel güvenlik ve ekonomi endişeleriyle yakından takip ediliyor. İsrail ordusunun doğrudan "Tahran'ın kalbini" vurduğunu açıklamasının hemen ardından, İran'ın başkentinde adeta deprem etkisi yaratan devasa bir patlama yaşandı. Şiddetli sarsıntı kentin dört bir yanından hissedildi.

DEVLET TELEVİZYONU BİNASINA ŞOK SALDIRI

İsrail güçlerinin üç ayrı dalga halinde kurguladığı amansız operasyonların en kritik hedeflerinden biri de İran devlet televizyonu oldu. Doğrudan vurulan stratejik binanın çevresinden gökyüzüne kara dumanlar yükselirken, saldırının yarattığı yıkım ve olası can kayıplarına ilişkin resmi makamlardan henüz net bir bilanço paylaşılmadı.

İRAN'DAN SİRENLERİ ÇALDIRAN FÜZE YANITI

Başkentinin göbeğinden vurulan İran, bu hamleye çok sert karşılık verdi. İsrail ordusu, İran topraklarından ateşlenen yeni füze dalgasını radarlarında tespit ettiklerini duyurdu. Bu gelişme üzerine İsrail'in pek çok yerleşim yerinde acil durum sirenleri devreye girdi. Hava savunma sistemleri gökyüzündeki füzeleri engellemek için kilitlenirken, güvenlik yetkilileri sivillere derhal sığınaklara inme ve resmi talimatlara harfiyen uyma çağrısı yaptı.

24 SAAT İÇİNDE 1200 BOMBA YAĞDI

Bölgedeki çatışmanın ulaştığı korkutucu boyut, İsrail ordusunun yayımladığı son verilerle gözler önüne serildi. Askeri kaynaklar, saldırıların başlamasının üzerinden henüz bir gün geçmişken İran topraklarına tam 1200 bomba atıldığını resmen doğruladı. Sıcak temasın nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu.