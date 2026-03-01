ABD ve İsrail saldırıları sürerken İran basını, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’nin öldüğünü duyurdu. Bölgedeki gerilim yeni bir aşamaya geçti.

Ortadoğu’da tansiyon yükselmeye devam ederken İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’nin öldürüldüğü resmen açıklandı. İran devlet medyası ve uluslararası ajansların geçtiği bilgilere göre Musevi, ABD ve İsrail’in ortak saldırısında hayatını kaybetti.

Gelişme, İsrail-İran hattında son günlerde artan askeri hareketlilik sonrası geldi. Özellikle üst düzey askeri isimlere yönelik operasyon iddiaları bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

GEÇEN YIL GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Haziran 2025’te İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Abdurrahim Musevi, düzenli ordu kökenli ilk genelkurmay başkanı olarak kayıtlara geçmişti. Göreve gelişi, İran askeri yapılanmasında önemli bir kırılma olarak yorumlanmıştı.

Musevi, daha önce İran Ordusu Genel Komutanlığı ve Hatemü’l-Enbiya Hava Savunma Karargâhı Komutanlığı görevlerini birlikte yürütmüştü.

ABDURRAHİM MUSEVİ KİMDİR?

1959 yılında İran’ın Kum kentinde doğan Seyyid Abdurrahim Musevi, genç yaşta İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’na katıldı. İran-Irak Savaşı sırasında farklı cephelerde aktif görev aldı ve toplam 96 ay savaş sahasında bulundu. Bu süreçte gazi unvanı aldı.

Savaş sonrası askeri eğitimini ilerleten Musevi, Savunma Yüksek Komutanlık Kursu’nu (DAFOS) tamamladı. Ardından Milli Savunma Yüksek Üniversitesi’nde savunma yönetimi alanında doktora yaptı. 2000’li yıllarda İran Ordusu Ortak Kurmay Başkanlığı ve Genel Komutan Yardımcılığı gibi kritik görevlerde bulundu.

İRAN GENELKURMAYINDA KRİTİK İSİM

2017 yılında İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanlığı görevine atanan Musevi, 2025’te Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturdu. Bu atama, İran tarihinde ilk kez düzenli ordu kökenli bir komutanın bu göreve gelmesi açısından dikkat çekti.

Özellikle İsrail’e yönelik sert açıklamaları ile bilinen Musevi, İran devlet televizyonunda yaptığı konuşmalarda İsrail’e karşı açık ve net ifadeler kullanmıştı. 2018 yılında yaptığı bir konuşmada ABD ve İsrail’e karşı sert mesajlar vermişti.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELİYOR

İran Genelkurmay Başkanı’nın ölümü, zaten kırılgan olan Orta Doğu dengelerini daha da hassas hale getirdi. Uzmanlar, İsrail-İran çatışması son dakika gelişmeleri ve üst düzey askeri isimlere yönelik saldırıların bölgesel savaş riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Önümüzdeki saatlerde Tahran’dan yapılacak resmi açıklamalar ve olası karşı hamleler, krizin seyrini belirleyecek.