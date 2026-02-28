Şehir içinde otostop çeken ve kendilerini üniversite öğrencisi olarak tanıtan bazı genç kızların, sürücülerden geri ödeme vaadiyle para talep ettiği öne sürülüyor.

Alanya’da öğrenci kılığında dolandırıcılık iddiası, son günlerde şehir merkezinde kulaktan kulağa yayılıyor. Özellikle yoğun güzergâhlarda otostop çeken ve kendilerini üniversite öğrencisi olarak tanıtan bazı genç kızların, iyi niyetli sürücüleri hedef aldığı ileri sürülüyor.

ARAÇTA SAMİMİYET, SONRA “ACİL İHTİYAÇ” BAHANESİ

İddiaya göre araca bindikten sonra sürücüyle sıcak bir diyalog kuran kişiler, yolculuğun ilerleyen bölümünde “cüzdanımı unuttum”, “acil para lazım” ya da “otogara yetişmem gerekiyor” gibi gerekçeler öne sürüyor. Ardından geri ödeme sözü vererek harçlık adı altında nakit para talep ediyor.

Parayı aldıktan sonra belirledikleri noktada araçtan indikleri, kısa süre sonra ise aynı bölgede yeniden otostop çekerek benzer yöntemi farklı sürücüler üzerinde denedikleri iddia ediliyor.

AYNI BÖLGEDE TEKRAR EDEN SENARYO

Sürücülerin aktardığına göre olayın dikkat çeken yönü, şahısların kısa süre içinde ters istikamette yeniden ortaya çıkması. Bu durum, Alanya şehir merkezinde otostopla para talep edildiği iddialarını güçlendirdi.

Özellikle “Alanya’da öğrenci kılığında para toplama yöntemi” olarak anılan bu iddia, sosyal medyada da tartışılmaya başlandı.

GERÇEK ÖĞRENCİLER ZARAR GÖRÜYOR

Mağdur olduğunu öne süren bazı sürücüler, bu tür girişimlerin gerçek ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine duyulan güveni zedelediğini söylüyor. Alanya’da eğitim gören binlerce genç bulunurken, birkaç kişinin iddiası tüm öğrencileri zan altında bırakabiliyor.

Öte yandan yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İddialarla ilgili herhangi bir adli işlem başlatılıp başlatılmadığı ise henüz netlik kazanmadı.