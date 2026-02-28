Antalya’da yaşayan bir kadın, eşine duyduğu sevgiyi farklı bir kararla gündeme taşıdı. Hayata gözlerini yumduktan sonra eşinin yalnız kalmasını istemediğini belirten kadın, şimdiden kocasının gelecekteki hayatı için bir eş adayı arayışına girdi.



İddiaya göre kadın, eşine uygun gördüğü bir adayla tanışma sürecini de kendi organize etti. Bu gelişme, Antalya’da kısa sürede konuşulan konular arasına girdi.



“ONUN YALNIZ KALMASINI İSTEMİYORUM”



Kararının arkasında eşinin hayatını kolaylaştırma düşüncesi olduğunu ifade eden kadın, bu adımı fedakârlık olarak gördüğünü söyledi. Ancak olay sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı.



Bir kesim bu durumu “sıra dışı bir fedakârlık” olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar ise yaklaşımın geleneksel aile yapısıyla örtüşmediğini savundu.



TARTIŞMA BÜYÜYOR



Yaşananlar, Antalya’da sevgi, sadakat ve evlilik kavramları üzerine yeni bir tartışma başlattı. Özellikle sosyal medya platformlarında konuyla ilgili yüzlerce yorum yapıldı.



Olayla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken, söz konusu gelişmenin kentte uzun süre gündemde kalması bekleniyor.



