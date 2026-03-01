Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tam 8 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden kamuoyuna sarsıcı bir mektup gönderdi. Alanya seçmeninin de oylarıyla göreve gelen Böcek'in cezaevi duvarları ardından yaptığı bu çıkış, yerel siyasette deprem etkisi yarattı. Hakkındaki iddialara sert bir dille yanıt veren başkan, giderek ağırlaşan sağlık durumuna ve siyasi geçmişine dair çarpıcı detaylar paylaştı.

CEZAEVİNDE SAĞLIK ALARMI: 10 KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Başkan Böcek’in kaleme aldığı mektuptaki en kritik bölüm, giderek kötüleşen sağlık tablosu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği cezaevi ziyaretinin perde arkasını aralayan Böcek, bu görüşmenin tamamen insani ve sağlık odaklı olduğunu vurguladı. Siyasi hiçbir konunun konuşulmadığını belirten Böcek, cezaevine girdikten sonra kullandığı günlük ilaç sayısının 12’den 22’ye fırladığını açıkladı. İleri derecede uyku apnesi teşhisi konulan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, geride kalan süreçte tam 10 kez hastaneye kaldırıldığı gerçeği ilk kez gün yüzüne çıktı.

32 YILLIK VURGU: DOKUNULMAZLIĞA İHTİYACIM OLMADI

Siyasi kariyerini özetleyerek kendisine yöneltilen suçlamalara kalkan oluşturan Böcek, 32 yıllık hizmet geçmişine dikkat çekti. ANAP Merkez İlçe Başkanlığı ile başlayan, Konyaaltı Belediye Başkanlığı ile pişen ve son olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna uzanan serüveninde bugüne kadar tam 6 kez mazbata aldığını hatırlattı. Alanya dâhil tüm ilçelerin başkanı sıfatıyla halkın iradesine sığındığını belirten Böcek, "Hiçbir zaman dokunulmazlığa ihtiyaç duymadım, yalnızca halkın desteği ve dualarıyla görev yaptım" diyerek iddialara meydan okudu.

MANEVİ İSYAN VE ANTALYA HALKINA MESAJ

Mektubunun son bölümünde Ramazan ayının manevi iklimine sığınan Böcek, kendisi hakkında art niyetli paylaşımlar yapan çevrelere ateş püskürdü. Kötü niyetli kişileri Allah’a havale ettiğini belirten başkan, nihai kararı Alanya ve Antalya halkının vicdanına bıraktığını vurguladı. Cezaevinden dışarıya sevgi ve özlem mesajları gönderen Böcek’in bu sarsıcı mektubu, kamuoyundaki harareti bir kat daha artırdı.