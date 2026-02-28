Antalya genelinde 2014’te beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde uygulanan indirimli su tarifesi sona erdi. Mart ayından itibaren faturalar mesken tarifesi üzerinden kesilecek.

Alanya’da özellikle kırsal mahallelerde yaşayan binlerce haneyi ilgilendiren indirimli su tarifesi uygulaması resmen sona erdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin duyurusuna göre, beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde yıllardır devam eden düşük tarifeli su uygulaması 31 Aralık 2025 itibarıyla tamamlandı.

Mart 2026 faturalarıyla birlikte Alanya’da beldeden mahalleye dönüşen mahallelerde su faturaları mesken tarifesi üzerinden düzenlenecek. Bu da bazı bölgelerde ciddi artış anlamına geliyor.

MEVZUAT GEREĞİ SÜRE DOLDU

Belediye açıklamasında, uygulamanın uzatılmasına ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapılmadığına dikkat çekildi. Geçmiş yıllarda benzer geçiş süreçlerinde süre uzatımları gündeme gelmişti ancak bu kez ilgili bakanlıklar tarafından yeni bir karar alınmadı.

Yetkililer, alınan kararın yeni bir zam kararı değil; yürürlükteki mevzuatın doğal sonucu olduğunu vurguluyor.

YÜZDE 25’LİK TARİFE ARTIK YOK

6360 sayılı Kanun kapsamında 2014 yılında belde statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde, geçiş süreci boyunca büyükşehirlerde uygulanan mesken su tarifesinin yüzde 25’i oranında ücretlendirme yapılıyordu.

Örneğin 1 metreküp suyun 4 TL olduğu bir yerde, bu mahallelerde 1 metreküp su 1 TL olarak uygulanıyordu. Yeni dönemle birlikte bu indirim kalktı.

Bu da özellikle yaz aylarında tüketimin arttığı Alanya kırsalında faturaların katlanabileceği anlamına geliyor. 20 metreküp su tüketen bir hanenin faturası, eski uygulamaya göre dört katına kadar çıkabilecek.

Bir ev düşünün; yazın bahçesini suluyor, kışın soba yakıyor ama suyu dikkatli kullanmaya çalışıyor. Şimdi aynı tüketimle daha yüksek bedel ödeyecek. Rakam küçük gibi görünse de ay sonunda bütçeye dokunuyor. Hele emekli maaşıyla geçinenler için…

MART FATURALARIYLA BAŞLIYOR

Antalya su tarifesi 2026 düzenlemesi kapsamında Mart ayından itibaren kesilecek faturalar yeni tarife üzerinden hesaplanacak. Alanya’nın Demirtaş, Sapadere, Türkler, Okurcalar gibi geçmişte köy statüsünde olan birçok mahallesinde değişim doğrudan hissedilecek.

Yetkililer, uygulamanın mevcut yasal çerçeve doğrultusunda hayata geçirildiğini ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığını belirtti.