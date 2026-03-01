Alanya'da mart ayının ilk haftası, hava durumundaki ani değişimlerle vatandaşları şaşırtmaya hazırlanıyor. Yeni haftaya parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüyle uyanan ilçede, önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklık ve nem oranlarında yaşanacak keskin dalgalanmalar dikkat çekiyor. Tarım ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede, haftanın ilk yarısı bahar havası yaşatırken, haftanın sonuna doğru tablonun tamamen değişmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK ZİRVEYE ÇIKIYOR

Meteorolojik tahminlere göre, 1 Mart Pazar gününü en düşük 10, en yüksek 17 derece sıcaklıkla geçiren bölgede rüzgar hızı saatte 16 kilometre olarak kaydedildi. Yüzde 45 ila 68 arasında değişen nem oranıyla başlayan hafta, pazartesi gününden itibaren hızlı bir ısınma eğilimine giriyor. 2 Mart Pazartesi günü sıcaklığın 19 dereceye çıkması beklenirken, rüzgar hızı saatte 15 kilometre olacak. 3 Mart Salı günü ise termometreler 20 dereceyi, en yüksek nem oranı ise yüzde 78'i görecek. Rüzgarın saatte 10 kilometreye kadar yavaşlamasıyla birlikte bölgede tam bir bahar havası hakim olacak. 4 Mart Çarşamba günü ise sıcaklıklar 21 derece ile haftanın zirvesine ulaşırken, en düşük nem oranının yüzde 27'lere kadar gerilemesi, rüzgarın da saatte 16 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT: SAĞANAK KAPIDA

Hafta ortasına kadar sürecek olan bu yalancı bahar havası, yerini sert ve ıslak bir değişime bırakacak. 5 Mart Perşembe günü için beklenen sağanak yağış, günlük planları ve özellikle dış mekan çalışmalarını doğrudan etkileyecek. Yağışın yüzünü göstermesiyle birlikte en yüksek sıcaklık 19 dereceye, en düşük sıcaklık ise yeniden 10 dereceye gerileyecek. Bölgede asıl dikkat çeken detay ise rüzgarın şiddetindeki artış olacak; saatte 25 kilometreye çıkacak olan rüzgar hızı, yağışla birleştiğinde Alanya'da günlük yaşamı zorlaştırabilir. Hafta ortasındaki güneşli günlerin ardından yaşanacak bu ani hava ve rüzgar değişimine karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerekiyor.