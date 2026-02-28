Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Ortadoğu’daki hava sahası gelişmeleri nedeniyle 10 ülkeye yönelik uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Kararın, bölgedeki güvenlik ve hava sahası kapanmaları doğrultusunda alındığı belirtildi.



Yahya Üstün’ün yaptığı açıklamaya göre;

Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferleri 2 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi. Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferleri ise 28 Şubat 2026 tarihli uçuşlar için iptal kapsamına alındı.



HAVA SAHASI GELİŞMELERİ TAKİP EDİLİYOR



Üstün, hava sahasındaki gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini belirterek, ilave sefer iptallerinin de gündeme gelebileceğini ifade etti. Yolcuların uçuş durumlarını THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kontrol etmeleri istendi.



ANTALYA VE ALANYA’DA YOLCULAR DİKKAT



Antalya Havalimanı ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndan Ortadoğu bağlantılı uçuş planı bulunan yolcuların, bilet değişiklik ve iade süreçlerini gecikmeden kontrol etmeleri önem taşıyor. Turizm sezonu öncesi yaşanan bu gelişmenin, özellikle aktarmalı seyahat planlarını etkileyebileceği değerlendiriliyor.



Kaynak: Haber Merkezi