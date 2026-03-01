İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in sosyal medya hesabından paylaşıldığı öne sürülen mesaj, Donald Trump’ın “öldü” iddiasının ardından tartışma yarattı.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğünü öne süren açıklamasının ardından, Hamaney’e ait olduğu belirtilen sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Haydar aleyhisselamın adıyla. De ki Firavun’a Musa Nil’e doğru geliyor. Ali ise Zülfikar’ı ile İsrail’e geliyor.”

TRUMP’IN İDDİASI SONRASI MESAJ PAYLAŞILDI

İddialara göre söz konusu mesaj, Trump’ın Truth Social platformunda yaptığı ve Hamaney’in öldüğünü ileri sürdüğü paylaşımından kısa süre önce yayımlandı. Bu durum, sosyal medyada “mesaj zamanlaması” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Trump açıklamasında İran’ın dini liderinin hayatını kaybettiğini iddia etti ancak İran makamlarından resmi bir doğrulama gelmedi. Tahran yönetimi, konuya ilişkin sessizliğini sürdürüyor.

MESAJDAKİ SEMBOLİK İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımda geçen “Zülfikar” ifadesi, Hz. Ali’ye atfedilen çift uçlu kılıç olarak biliniyor ve Şii literatürde güçlü bir sembolik anlam taşıyor. “Firavun” ve “Musa” göndermeleri ise dini ve tarihi referanslar üzerinden siyasi mesaj olarak yorumlandı.

Söz konusu paylaşımın gerçekten Hamaney’e ait resmi hesap tarafından mı yapıldığı ya da bir hesap güvenliği ihlali olup olmadığına dair net bir açıklama bulunmuyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İran tarafından şu ana kadar Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki gerilim sürerken, iddialar ve sosyal medya paylaşımları uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.