Gazipaşa'da sabah saatlerinde meydana gelen iş kazası, inşaatlarda iş güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. 5’inci kattan düşen işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kışlabucağı Caddesi üzerindeki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan Mustafa E. isimli işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5’inci kattan toprak zemine düştü.



SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Kazayı gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.



Ağır yaralanan Mustafa E., ambulansla <strong>Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



ALANYA’YA SEVK EDİLDİ



Gazipaşa’daki ilk müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyan işçi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Polis ekipleri olayın meydana geliş nedeni ile ilgili inceleme başlattı. İş kazasının iş güvenliği tedbirleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yapılacak soruşturma sonucunda netlik kazanacak.





Kaynak: Haber Merkezi