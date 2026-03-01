İran lideri Ali Khamenei’nin ölümünün ardından bölgede tansiyon yükselirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail ve bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları başlattı. Katar’ın başkenti Doha, Bahreyn ve İsrail’de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın saldırıları genişletmesi halinde “daha önce görülmemiş güçle karşılık verileceğini” açıkladı.

Bu gelişmelerin gölgesinde, Kani’nin İsrail’in hedef aldığı bazı noktalardaki saldırılardan “son anda kurtulduğu” yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle üst düzey komutanların hedef alındığı operasyonlarda hayatta kalması ve kritik bir toplantıdan erken ayrıldığı öne sürülmesi, çeşitli komplo teorilerine zemin hazırladı.

SOSYAL MEDYADA ANİMASYONLAR YAYILDI

Kani hakkında “İran’ı sattı” iddiasıyla hazırlanan animasyon içerikler de sosyal medya platformlarında dolaşıma girdi. İran kamuoyunda bazı çevreler bu iddiaları dillendirirken, resmi makamlardan herhangi bir soruşturma ya da suçlama açıklaması yapılmadı.

Uzmanlara göre savaş dönemlerinde bilgi kirliliği, psikolojik harp ve propaganda faaliyetleri yoğunlaşıyor. Bu süreçte teyitsiz iddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaşabiliyor.

RESMİ DOĞRULAMA YOK

İran makamları, Kani hakkında ortaya atılan ajanlık iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. ABD veya İsrail tarafından da bu yönde bir beyan gelmedi.

Mevcut durumda iddialar, doğrulanmamış sosyal medya paylaşımları ve söylentilerden ibaret görünüyor. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar kamuoyunun gündemini belirlemeye devam edecek.