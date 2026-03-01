Ortadoğu'da patlak veren savaşın artçı şokları bölge ülkelerine hızla yayılıyor. ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan ağır bombardımanı ve suikast operasyonları sonrası sokağa inen kitleler hedef büyüttü. Küresel turizm, ekonomi ve güvenlik dengelerini derinden sarsma potansiyeli taşıyan bu ateş çemberi, Alanya kamuoyu tarafından da büyük bir tedirginlikle izleniyor.

KARAÇİ'DE KANLI BASKIN: 9 ÖLÜ

İran'a yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlara duyulan öfke, Pakistan'ın Karaçi kentinde tam bir kaosa dönüştü. Hedefteki ABD Başkonsolosluğu'nu kuşatan ve taş yağdırarak binaya sızmaya çalışan gruplara güvenlik güçleri çok sert karşılık verdi. Tazyikli su, cop ve göz yaşartıcı gazların kullanıldığı şiddetli çatışmalarda bilanço ağır oldu. Emniyet güçlerinin müdahalesi sonucunda 9 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda gösterici de yaralandı.

LAHOR SOKAKLARINDA 5 BİN KİŞİLİK ÖFKE

Bölgedeki gerilimin bir diğer adresi ise Lahor kenti oldu. Ortak saldırıda öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğraflarını taşıyan yaklaşık 5 bin kişilik dev kalabalık, ABD ve İsrail karşıtı sloganlarla sokağa indi. "Kahrolsun ABD" ve "ABD teröristtir" seslerinin yükseldiği şiddetli protestoların yanı sıra, Pakistan'ın diğer bazı kentlerinde de eş zamanlı barışçıl gösteriler organize edildi.

BAĞDAT'TA YEŞİL BÖLGE ALARMI

Hamaney suikastının yankıları, Irak'ın başkenti Bağdat'ta da güvenlik alarmına neden oldu. ABD Büyükelçiliği'nin yer aldığı son derece korunaklı Yeşil Bölge'ye akın eden göstericiler, trafiği felç ederek barikatları aşmaya ve içeri girmeye çalıştı. Kritik bölgeyi koruyan güvenlik güçleri, Amerikan karşıtı sloganlar atan öfkeli kitleyi durdurabilmek adına ses bombaları ve göz yaşartıcı gazlarla müdahalede bulundu. Diplomatik misyonlar çevresindeki gerilim tırmanıyor.