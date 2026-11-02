Bankaların Türk lirası mevduat faizlerinde rekabet sürüyor. 2 Kasım 2026 itibarıyla mevduatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu standart faiz oranları ile yeni müşterilere özel kampanyaları karşılaştırıyor.

Alanya'da da birikimlerini bankada değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar için faiz oranlarının yanı sıra stopaj kesintileri, vade süresi ve kampanya koşulları önem taşıyor.

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ 29 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

1 Kasım 2026 tarihli banka oranlarını derleyen karşılaştırma verilerine göre, bazı günlük faizli hesaplarda yıllık brüt oran yüzde 43–44 seviyesine ulaşıyor.

Anadolubank'ın yeni müşterilere yönelik Renkli Hesap kampanyasında yıllık yüzde 43 faiz üzerinden, faiz işletilmeyen tutar ve vergi kesintisi hesaba katıldığında, 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi yaklaşık 29 bin 206 TL olarak hesaplanıyor.

Türk Ticaret Bankası'nın Salkım Hesap ürününde ise yüzde 44 olarak listelenen kampanyalı oranla aynı tutarın 32 günlük net getirisi yaklaşık 29 bin 88 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu rakamlar her müşteri için geçerli sabit kazançlar değil. Hesap türü, müşteri statüsü ve kampanya şartları sonucu değiştirebiliyor.

BANKA BANKA MEVDUAT FAİZLERİ

1 milyon TL ve 32 gün için yayımlanan karşılaştırma verilerine göre bazı hesapların yıllık brüt faiz oranları şöyle:

Banka ve hesap Yıllık faiz Türk Ticaret Bankası – Salkım Hesap %44,00 Colendi Bank – Kazandıran Hesap %44,00 Anadolubank – Renkli Hesap %43,00 ING – Turuncu Hesap %43,00 Alternatif Bank – VOV Hesap %42,00 Akbank – E-Mevduat Tanışma Kampanyası %38,25 DenizBank – Hoş Geldin Vadeli Mevduat %38,00 Şekerbank – Hoş Geldin Mevduat Hesabı %38,00

Listede günlük faizli ve klasik vadeli mevduat ürünleri birlikte yer alıyor. Yüksek faiz oranlarının bir bölümü yalnızca yeni müşterilere veya belirli süreli kampanyalara uygulanıyor.

100 BİN, 500 BİN VE 1 MİLYON TL NE KADAR KAZANDIRIYOR?

32 günlük vadede, yıllık yüzde 38 faiz ve yüzde 17,5 stopaj varsayımıyla hesaplanan örnek net kazançlar şöyle:

Mevduat tutarı 32 günlük net getiri 100 bin TL 2.748 TL 250 bin TL 6.870 TL 500 bin TL 13.741 TL 750 bin TL 20.611 TL 1 milyon TL 27.485 TL

Bu örnek hesaplamalarda yatırılan paranın tamamına faiz işletildiği kabul edildi. Günlük faizli hesaplarda faiz işletilmeyen alt bakiye bulunması veya bankanın farklı oran uygulaması durumunda gerçek kazanç değişebilir.

YÜKSEK FAİZ ORANINA ALDANMAYIN

Bankaların açıkladığı faiz oranları genellikle yıllık brüt oranlar üzerinden duyuruluyor. Ancak vatandaşın hesabına geçen tutar, vergi kesintisinden sonra belirleniyor.

Altı aya kadar vadeli Türk lirası mevduatlarda yüzde 17,5 stopaj uygulanması nedeniyle brüt ve net getiri arasında fark oluşuyor.

Ayrıca bazı bankalarda yüksek oranlar yalnızca ilk hesap açılışında, yeni müşteri kampanyalarında veya belirli tutar aralıklarında geçerli olabiliyor.

ALANYA'DA BİRİKİMİNİ DEĞERLENDİRECEKLER DİKKAT

Alanya'da birikimlerini vadeli mevduat hesabına yatırmayı planlayan vatandaşların yalnızca açıklanan faiz oranını değil, vade sonunda hesaplarına geçecek net tutarı da karşılaştırmaları gerekiyor.

Özellikle günlük faizli hesaplarda paranın bir bölümüne faiz uygulanmaması, yüksek görünen bir oranın daha düşük net kazanç sağlamasına neden olabiliyor.

Bankaların oranları gün içinde ve müşteriye göre değişebildiğinden, hesap açılmadan önce güncel teklifin doğrudan bankadan alınması önem taşıyor.