Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün acısı henüz tazeyken, sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar büyük tepkiye neden oldu. Şehidin hatırasını ve Türk bayrağını hedef alan hakaret içerikli ifadeler üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR TEPKİ ÇEKTİ

Şehit Yusuf Sait Ünlü'ye ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımların sosyal medyada yayılması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda paylaşımları yaptığı belirlenen şüphelinin Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaşadığı tespit edildi.

POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Hakaret içerikli paylaşımlarla bağlantılı olduğu tespit edilen M.B.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYMAKAMLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gömeç Kaymakamlığı da yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Kaymakamlık, sosyal medya üzerinden şehide ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığının tespit edildiğini belirterek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

21 YAŞINDAKİ ŞEHİDİN ACISI TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞMUŞTU

Aydın'ın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, 31 Ekim'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut güvenliği görevi sırasında açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan genç asker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehidin ardından yapılan hakaret içerikli paylaşımlar kamuoyunda büyük tepki toplarken, şüphelinin tutuklanmasıyla ilgili adli süreçte önemli bir aşama kaydedildi.