Yeni yıla sayılı haftalar kala vatandaşların cebini doğrudan ilgilendiren vergi, harç ve ceza artışları gündemin ilk sıralarına yerleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Kasım 2026 Salı günü açıklayacağı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının hesaplanmasını sağlayacak.

Ekonomistlerin ve ekonomi yayınlarının mevcut veriler üzerinden yaptığı hesaplamalar, oranın yüzde 27 ile yüzde 28 arasında şekillenebileceğine işaret ediyor.

ZAM ORANI YARIN NETLEŞECEK

Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen yeniden değerleme oranı, ekim ayı dahil olmak üzere Yİ-ÜFE'nin son 12 aylık ortalama değişimine göre hesaplanıyor.

Eylül 2026 itibarıyla 12 aylık ortalama üretici fiyat artışı yüzde 27,81 seviyesine ulaştı. Ekim ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte yeni oran kesinleşecek.

Ekonomi gazetesi tarafından yapılan senaryo hesabına göre, ekim ayında üretici fiyatlarının yüzde 2 artması durumunda yeniden değerleme oranı yüzde 27,89 olacak.

Bu oran henüz kesinleşmiş bir zam kararı değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kasım ayı içerisinde Resmî Gazete'de ilan edilmesi bekleniyor.

TRAFİK CEZALARINDA YÜKSEK ARTIŞ BEKLENİYOR

Yeni yılda en çok dikkat çeken kalemlerden biri trafik cezaları olacak.

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olarak gerçekleşmesi halinde, bazı trafik cezalarında ciddi artışlar yaşanabilecek.

Yayımlanan örnek hesaplamalara göre:

Saldırı amacıyla araçtan inme cezası yaklaşık 230 bin TL'ye ulaşabilecek.

Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmanın cezası yaklaşık 255 bin TL olabilecek.

Alkollü araç kullanmaya ilişkin örnek ceza tutarı 31 bin 973 TL'ye çıkabilecek.

PASAPORT VE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ DE ARTACAK

Yurt dışına seyahat etmeyi planlayan vatandaşları ve yurt dışından telefon getirenleri de yeni yılda daha yüksek ücretler bekleyebilir.

Yüzde 27,89'luk artış senaryosuna göre 10 yıllık pasaport harcı yaklaşık 17 bin 150 TL'ye, yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücreti ise yaklaşık 70 bin TL'ye yükselebilecek.

Pasaport defter bedeli gibi ayrı tahsil edilen tutarlar nedeniyle toplam ödeme değişebilir.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN MTV VE MUAYENE ÜCRETİ UYARISI

Alanya'daki binlerce araç sahibini de ilgilendiren düzenleme kapsamında motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve araç muayene ücretleri yeniden gündeme geldi.

MTV tutarları, aracın yaşı, motor hacmi, tescil tarihi ve ilgili vergilendirme kriterlerine göre değişiklik gösteriyor.

Yeni yılda uygulanacak artış oranı kesinleştikten sonra her araç grubu için ödenecek tutarlar da belli olacak.

EMLAK VERGİSİ VE DİĞER HARÇLAR DA GÜNDEMDE

Yeniden değerleme oranı yalnızca trafik cezalarını etkilemiyor.

Pasaport ve çeşitli resmî işlem harçları, damga vergisindeki maktu tutarlar, gelir vergisi tarifesindeki bazı sınırlar, istisnalar ve vergi mevzuatındaki çok sayıda parasal had bu oran dikkate alınarak güncelleniyor.

Emlak vergisinde ise vergi değerlerinin belirlenmesine ilişkin özel kurallar bulunduğundan, her taşınmaz için doğrudan aynı oranda artış yapılacağı söylenemiyor.

CUMHURBAŞKANININ İNDİRİM YETKİSİ VAR

Yeniden değerleme oranının açıklanması, bütün vergi ve harçların otomatik olarak aynı oranda artacağı anlamına gelmiyor.

Mevzuat kapsamında Cumhurbaşkanının bazı vergi ve harç kalemlerinde artış oranını değiştirme yetkisi bulunuyor.

Nitekim 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenmesine rağmen, bazı vergi ve harçlarda artış yüzde 18,95 seviyesinde uygulanmıştı.

Ancak trafik cezaları dahil bazı idari para cezalarında yeniden değerleme oranını düşürmeye yönelik aynı yetki bulunmuyor.

ALANYA'DA ARAÇ SAHİPLERİNİ VE ESNAFI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

2027 yılına ilişkin yeni tutarlar, Alanya'da araç sahiplerinden işletmelere, taşınmaz sahiplerinden yurt dışına seyahat edecek vatandaşlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor.

Özellikle motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları, resmî işlem harçları ve çeşitli vergi yükümlülüklerinde yaşanabilecek değişiklikler, yeni yıl bütçelerinin hazırlanmasında önem taşıyor.

Kesin oran 3 Kasım'da açıklanacak verilerle hesaplanabilecek. Ancak vatandaşların ödeyeceği nihai tutarlar, ilgili mevzuat ve resmî kararların yayımlanmasının ardından belli olacak.